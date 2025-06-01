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"Париж сегодня – столица Европы": президент Франции Макрон поздравил ПСЖ с победой в ЛЧ
Вторая в истории для страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил "Пари Сен-Жермен" с победой в финале Лиги чемпионов.
"Чемпион, брат мой! Прекрасный день для ПСЖ! Браво, мы все гордимся. Париж – столица Европы сегодня вечером”, – написал сразу после финального свистка Макрон в X.
« Champion mon frère ! »— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 31, 2025
Jour de gloire pour le PSG !
Bravo, nous sommes tous fiers.
Paris, capitale de l’Europe ce soir.
Напомним, что "Пари Сен-Жермен" стал второй командой в истории Франции, которая победила в ЛЧ. В мае 1993 года "Марсель" обыграл "Милан" со счетом 1:0 в финале самого престижного клубного трофея Старого света – он проходил также в Мюнхене.
В общей сложности представители Лиги 1 восемь раз играли в решающих матчах ЛЧ. Еще в шести случаях они уступали.
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