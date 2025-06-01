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"Париж сегодня – столица Европы": президент Франции Макрон поздравил ПСЖ с победой в ЛЧ

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Вторая в истории для страны

"Париж сегодня – столица Европы": президент Франции Макрон поздравил ПСЖ с победой в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил "Пари Сен-Жермен" с победой в финале Лиги чемпионов.

"Чемпион, брат мой! Прекрасный день для ПСЖ! Браво, мы все гордимся. Париж – столица Европы сегодня вечером”, – написал сразу после финального свистка Макрон в X.

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Напомним, что "Пари Сен-Жермен" стал второй командой в истории Франции, которая победила в ЛЧ. В мае 1993 года "Марсель" обыграл "Милан" со счетом 1:0 в финале самого престижного клубного трофея Старого света – он проходил также в Мюнхене.

В общей сложности представители Лиги 1 восемь раз играли в решающих матчах ЛЧ. Еще в шести случаях они уступали.

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Источник:
Emmanuel Macron в X
Опубликовал: Максим Кучер

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