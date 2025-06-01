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Тренер ПСЖ прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери: Я всегда думаю о ней
Это трогательно
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "ПСЖ" прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери Ксане.
Луис Энрике заявил, что это было эмоционально и он всегда с мыслями о своём ребёнке.
"Я очень счастлив. В конце было очень эмоционально, когда болельщики вывесили баннер в поддержку моей семьи. Но я всегда думаю о своей дочери.
Это очень много значит. Это так приятно, но мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить о своей дочери.
Моя дочь всегда с нами, особенно когда мы проигрываем. Я со своей семьёй, наслаждаюсь всем и стараюсь видеть хорошее даже в плохие моменты", - сказал Энрике.
В 2019 году Ксана умерла в возрасте 9-ти лет, после 5-ти месячной борьбы с раком костей.
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Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Интер" со счётом 5:0 и стал обладателем Лиги Чемпионов 2024/25.
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