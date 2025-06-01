Тренер ПСЖ прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери: Я всегда думаю о ней

Тренер "ПСЖ" прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери Ксане.

Луис Энрике заявил, что это было эмоционально и он всегда с мыслями о своём ребёнке.

"Я очень счастлив. В конце было очень эмоционально, когда болельщики вывесили баннер в поддержку моей семьи. Но я всегда думаю о своей дочери.

Это очень много значит. Это так приятно, но мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить о своей дочери.

Моя дочь всегда с нами, особенно когда мы проигрываем. Я со своей семьёй, наслаждаюсь всем и стараюсь видеть хорошее даже в плохие моменты", - сказал Энрике.