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Тренер ПСЖ прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери: Я всегда думаю о ней

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Это трогательно

Тренер ПСЖ прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери: Я всегда думаю о ней

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "ПСЖ" прокомментировал перфоманс болельщиков, посвящённый дочери Ксане.

Луис Энрике заявил, что это было эмоционально и он всегда с мыслями о своём ребёнке.

"Я очень счастлив. В конце было очень эмоционально, когда болельщики вывесили баннер в поддержку моей семьи. Но я всегда думаю о своей дочери.

Это очень много значит. Это так приятно, но мне не нужно выигрывать Лигу чемпионов, чтобы помнить о своей дочери.

Моя дочь всегда с нами, особенно когда мы проигрываем. Я со своей семьёй, наслаждаюсь всем и стараюсь видеть хорошее даже в плохие моменты", - сказал Энрике.

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В 2019 году Ксана умерла в возрасте 9-ти лет, после 5-ти месячной борьбы с раком костей.

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Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Интер" со счётом 5:0 и стал обладателем Лиги Чемпионов 2024/25.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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