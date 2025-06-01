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На домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Лига Чемпионов

Невероятные эмоции

На домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На домашнем стадионе "ПСЖ" Парк де Пренс отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов.

Парижская команда устроила фан-зону на стадионе, где транслировался финальный матч Лиги Чемпионов. После финального свистка заиграла песня Quenn "We are the Champions" и запустились фейерверки.

Клуб показал видео торжества.

В Париже в цвета клуба окрасилась Эйфелева башня.

Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге Чемпионов. Матч против "Интера" закончился со счётом 5:0.

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К слову, обзор поединка смотрите на нашем сайте.

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Источник:
PSG
Опубликовал: Владислав Прийменко
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