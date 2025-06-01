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На домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
Невероятные эмоции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На домашнем стадионе "ПСЖ" Парк де Пренс отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов.
Парижская команда устроила фан-зону на стадионе, где транслировался финальный матч Лиги Чемпионов. После финального свистка заиграла песня Quenn "We are the Champions" и запустились фейерверки.
Клуб показал видео торжества.
La maison des champions s'est embrasée ! ❤️????#UCLfinal pic.twitter.com/Ok59GUyUb0— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2025
В Париже в цвета клуба окрасилась Эйфелева башня.
ROUGE & BLEU ❤️????#UCLfinal pic.twitter.com/1RHX4TssUP— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2025
Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге Чемпионов. Матч против "Интера" закончился со счётом 5:0.
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К слову, обзор поединка смотрите на нашем сайте.
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