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Президент ПСЖ поставил следующие задачи перед Луисом Энрике

Лига Чемпионов

Всё коротко и ясно

Президент ПСЖ поставил следующие задачи перед Луисом Энрике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После такой долгожданной победы парижан в Лиге чемпионов президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сразу же очертил высокие цели команды на следующие годы:

"Теперь наша миссия - выиграть клубный чемпионат мира ФИФА, а затем снова Лигу чемпионов. Это наш менталитет".

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Следует отметить, что после прихода катарских инвесторов в Париж, Лига чемпионов до сих пор не покорялась "ПСЖ".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Денис Снигур
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