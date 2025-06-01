Президент ПСЖ поставил следующие задачи перед Луисом Энрике

После такой долгожданной победы парижан в Лиге чемпионов президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сразу же очертил высокие цели команды на следующие годы:

"Теперь наша миссия - выиграть клубный чемпионат мира ФИФА, а затем снова Лигу чемпионов. Это наш менталитет".

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Следует отметить, что после прихода катарских инвесторов в Париж, Лига чемпионов до сих пор не покорялась "ПСЖ".