ПСЖ забил за один финал ЛЧ больше, чем французские команды за семь предыдущих

Во вчерашнем завершающем матче Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" победил "Интер" со счетом 5:0. Благодаря этому команда Луиса Энрике установила историческое достижение.

Как сообщает статистический портал Opta, ПСЖ за один финальный матч забил больше голов, чем все французские команды за семь предыдущих: пять против четырех.

Ранее в финалах КЕЧ/ЛЧ забивали "Реймс" (три гола за два матча) и "Марсель" (один гол за два матча). Также "Сент-Этьен", "Монако" и ПСЖ играли до этого по одному разу в решающем поединке, но забить мячами не отличились.

