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Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0

Лига Чемпионов
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UA-Футбол побывал в эпицентре топ-события

Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Финал Лиги чемпионов – событие глобального масштаба. А когда в этом финале выигрывает команда, которая еще никогда не поднимала над головой трофей Лиги чемпионов – то это событие еще и историческое.

И вот в эпицентре этого футбольного шоу побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Фотогалерея его работ – ниже в новости.

Фотогалерея

Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 10Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 9Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 1Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 2Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 3Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 4Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 5Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 6Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 7Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0 - фото 8
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