Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0

Финал Лиги чемпионов – событие глобального масштаба. А когда в этом финале выигрывает команда, которая еще никогда не поднимала над головой трофей Лиги чемпионов – то это событие еще и историческое.

И вот в эпицентре этого футбольного шоу побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Фотогалерея его работ – ниже в новости.

Фотогалерея