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Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0
UA-Футбол побывал в эпицентре топ-события
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Финал Лиги чемпионов – событие глобального масштаба. А когда в этом финале выигрывает команда, которая еще никогда не поднимала над головой трофей Лиги чемпионов – то это событие еще и историческое.
И вот в эпицентре этого футбольного шоу побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько. Фотогалерея его работ – ниже в новости.
Фотогалерея
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