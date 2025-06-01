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Свобода ПСЖ Энрике против суеверий Интера Индзаги. Обзор и анализ финала ЛЧ

Лига Чемпионов

Исторический матч и результат

Свобода ПСЖ Энрике против суеверий Интера Индзаги. Обзор и анализ финала ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

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Впервые в истории финал ЛЧ закончился с разницей +5. И еще кучу рекордов, естественно, нам подарил этот поединок. Почему вообще так произошло? В первую очередь, дело в психологии. "Интер" развалился ментально. А "ПСЖ" был готов тактически, физически и по другим параметрам. Поговорим детальнее…

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Комментарии
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storm_ua (Николаев)
01.06.2025 в 18:40
Интер пошел играть против ПСЖ по схеме 3-5-2...о чем тут можно еще говорить? В полуфинале интеру достался откровенно проходной соперник, с абсолютно дырявой защитой, но при этом с целым составом дешевого пиара. Интер ясное дело закатал в асфальт более слабого соперника, но при этом клюнув на пропаганду идиотов, поверили что главного претендента они обыграли в полуфинале, остается типа дожать остаток. Они реально клюнули на эту туфту, и планировали играть с ПСЖ так же как и против банкротов, абсолютно так же. За что были загнаны под плинтус с первых минут, и от туда они уже вылезти не смогли никогда.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
01.06.2025 в 18:40
Интер пошел играть против ПСЖ по схеме 3-5-2...о чем тут можно еще говорить? В полуфинале интеру достался откровенно проходной соперник, с абсолютно дырявой защитой, но при этом с целым составом дешевого пиара. Интер ясное дело закатал в асфальт более слабого соперника, но при этом клюнув на пропаганду идиотов, поверили что главного претендента они обыграли в полуфинале, остается типа дожать остаток. Они реально клюнули на эту туфту, и планировали играть с ПСЖ так же как и против банкротов, абсолютно так же. За что были загнаны под плинтус с первых минут, и от туда они уже вылезти не смогли никогда.
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