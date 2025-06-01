Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свобода ПСЖ Энрике против суеверий Интера Индзаги. Обзор и анализ финала ЛЧ
Исторический матч и результат
Getty Images / Global Images Ukraine
Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Впервые в истории финал ЛЧ закончился с разницей +5. И еще кучу рекордов, естественно, нам подарил этот поединок. Почему вообще так произошло? В первую очередь, дело в психологии. "Интер" развалился ментально. А "ПСЖ" был готов тактически, физически и по другим параметрам. Поговорим детальнее…
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Популярное сейчас
- Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ
- УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет
- Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько россиян было ликвидировано за прошедшие сутки?
- Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
Комментарии 1