Свобода ПСЖ Энрике против суеверий Интера Индзаги. Обзор и анализ финала ЛЧ

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Впервые в истории финал ЛЧ закончился с разницей +5. И еще кучу рекордов, естественно, нам подарил этот поединок. Почему вообще так произошло? В первую очередь, дело в психологии. "Интер" развалился ментально. А "ПСЖ" был готов тактически, физически и по другим параметрам. Поговорим детальнее…

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