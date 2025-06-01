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Рио Фердинанд – о ПСЖ: Они вышли на поле с менталитетом убийц

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Рио Фердинанд – о ПСЖ: Они вышли на поле с менталитетом убийц

Фото: Sky Sports/автор невідомий

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Победитель Лиги чемпионов 2008 года в составе "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал матч финала ЛЧ между ПСЖ и "Интером".

"Интеру" устроили настоящее побоище: они выглядели как команда, потерявшая темп и молодость. ПСЖ доминировал во всех фазах игры, мощно прессинговал и буквально подавлял соперника. Они вышли на поле с менталитетом убийц и начали давить с первых минут.

Это была потрясающая игра, особенно учитывая, что это финал Лиги чемпионов. Не думаю, что я когда-либо видел такое одностороннее преимущество на этой стадии”, – сказал Фердинанд.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Максим Кучер
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