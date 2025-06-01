Погром века. Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов

На самом деле, история Кубка европейских чемпионов насчитывает почти семьдесят лет. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что и в следующие тридцать этот рекорд побит не будет. Выиграть в пять мячей в финале Лиги чемпионов (если она все еще будет разыгрываться) - это какой-то нонсенс. А тем более - проиграть.

Будь я помоложе и безжалостнее что ли, вовсю упивался бы этим фактом. Потому что не хотел видеть “Интер” в финале. Но сегодня я скорее разочарован командой, и мне решительно все равно, почему она предстала перед нами столь несостоятельной. Зритель сел к экрану, чтобы смотреть Главный клубный матч года.

Болел за ПСЖ, потому что он заставил за себя болеть буквально с начала плей-офф. Что касается соперника, то, мне кажется, ему приписывают излишний прагматизм. Это уже какой-то стереотип - и в отношении итальянских клубов, и сборной страны. Если Италия, то прагматики. Все это было актуально лет десять-пятнадцать назад.

“Интер” Индзаги играл в нормальный и вполне привлекательный футбол на протяжении всех плей-офф. А в финале, исповедуй он прагматичный стиль, черта с два мы бы увидели семнадцать голевых моментов на двоих и пять голов в его ворота. При всей фееричности команды Энрике.

Это был настоящий праздник Футбола, но, к сожалению, не для всех. Для болельщиков “Интера” он обернулся исторической трагедией. Можно говорить о том, что их команда оказалась не готова к финалу, что она провалилась, но только не о том, что она была его недостойна. Пусть я и болел в полуфинале за “Барселону”.

Чем нас обделили вчера в Мюнхене, так это интригой. Реализовав первый же свой шанс на 12-й минуте, ПСЖ блестяще повторил трюк восемь минут спустя. И после этого гола Дуэ, которому еще и поспособствовал легкий рикошет, игра фактически была сделана.

“Интер” еще мог забить дважды после угловых, но не забил, а затем почти сорок минут подряд на поле была одна команда - напротив. Любопытно, что за все это время - до сэйва Доннаруммы и после него - помимо еще трех голов, все остальные девять опасных ударов ПСЖ пришлись мимо ворот. Зоммеру не дали ни одного шанса.

Что бы вы ни говорили, но самой заметной фигурой на поле был Дембеле с шестью участиями в ключевых эпизодах игры, в том числе и трех голах. Правда, Дуэ уступил здесь совсем немного, а дубль плюс пас не оставляют ему конкурентов как герою матча. В тройке личностей поединка несомненно должен быть и Кварацхелия.

Барколя вышел значительно позже и терзал оборону “Интера” уже при крупном счете, но не запомниться своей настырностью все же не мог.

Неоднозначный получился финал, если не сказать: странноватый. Возможно, даже уникальный. Кто-то скажет: это вообще не финал. Смотря чего ждешь. Если вы хотели, как в боксе, чтобы оба бойца продержались как можно больше раундов, я вас понимаю. Но я не люблю бокс, я люблю футбол. А он вчера выиграл в одни ворота.

Бывает и такое. Главное, что победил сильнейший. А ПСЖ был сильнее и “Бреста”, и “Ливерпуля”, и “Астон Виллы”, и “Арсенала”. И, разумеется, “Интера”. Где больше, где меньше, но всюду команда Энрике “наиграла” на итоговую победу. Невразумительную “групповуху”, которой так гордится УЕФА, в расчет, естественно, не берем.

И, оглядываясь на нее, думаешь: а может быть, и есть некая логика в том, что столь необычным для финала счетом завершился именно этот сезон имени швейцарской системы? Чудить так чудить. Или вы тоже в восторге от Предварительного раунда? Как по мне, он скорее расслабил фаворитов. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

И таки-да, а вы Мбаппе не видели? Так вот кто мешал парижанам отпраздновать этот триумф раньше! Шутка, конечно, но и своеобразный парадокс. Чувак-то в Мадрид за титулами подался…

Фото - UA-Футбол