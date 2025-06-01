Уважение! Реал поздравил победителя Лиги Чемпионов

"Реал" поздравил победителя Лиги Чемпионов.

"Королевский клуб" на своей странице в социальной сети поздравил "ПСЖ" с победой в Лиге Чемпионов. Испанская команда написала слова поддержки тренеру Луису Энрике и вспомнили его дочь.

"Поздравляем "ПСЖ" и их болельщиков с заслуженной победой в Лиге чемпионов 2024-2025. Наши самые особые поздравления нашему любимому Луису Энрике, а также искренние и нежные воспоминания о его дочери Ксане", - написал клуб.

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Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге Чемпионов. К слову, у "Реала" 15 титулов победителей турнира.