  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Уважение! Реал поздравил победителя Лиги Чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уважение! Реал поздравил победителя Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Поддержали

Уважение! Реал поздравил победителя Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" поздравил победителя Лиги Чемпионов.

"Королевский клуб" на своей странице в социальной сети поздравил "ПСЖ" с победой в Лиге Чемпионов. Испанская команда написала слова поддержки тренеру Луису Энрике и вспомнили его дочь.

"Поздравляем "ПСЖ" и их болельщиков с заслуженной победой в Лиге чемпионов 2024-2025.

Наши самые особые поздравления нашему любимому Луису Энрике, а также искренние и нежные воспоминания о его дочери Ксане", - написал клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге Чемпионов. К слову, у "Реала" 15 титулов победителей турнира.

По теме
yellow-arrow
Погром века. Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов
yellow-arrow
Рио Фердинанд – о ПСЖ: Они вышли на поле с менталитетом убийц
yellow-arrow
Одностороннее движение в финале. ФОТОрепортаж с матча ПСЖ - Интер 5:0
Реал (Мадрид) “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости