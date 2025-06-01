  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ожидал другую команду. Маркевич остался недоволен финалом ЛЧ

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ожидал другую команду. Маркевич остался недоволен финалом ЛЧ

Лига Чемпионов

Такие матчи - не на пользу имиджу футбола

Ожидал другую команду. Маркевич остался недоволен финалом ЛЧ

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о финале Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" (5:0).

"Я не буду оригинальным, когда скажу, что такого итогового результаты не ожидал никто. Все же, встречались примерно равные по силам команды и 5:0 в пользу французов - это не способствует имиджу футбола.

Хотя еще задолго до решающего матча в этом турнире моими фаворитами были "ПСЖ" и "Барселона". Как видите, парижане оправдали мои надежды. В конце концов, итальянский гранд также поспособствовал "ПСЖ" в этом, удивив, прежде всего, беспомощностью у своих ворот. Чувствовалось, что "Интер" после неудачи на внутренней арене находится в подавленном состоянии. В отличие от соперника, "ПСЖ" давно триумфовал во Франции и превосходил соперника по всем компонентам.

Следует отдать должное тренерскому штабу парижан, который позаботился, чтобы подопечные имели преимущество в скорости, многообразии действий на футбольном поле. И еще каждый из французов четко знал свой маневр, никто не выпадал из ансамбля, в отличие от целой группы исполнителей "Интера".

Конечно, обидно, что "Барселона" в полуфинале уступила "Интеру". Иначе мы бы стали свидетелями фантастического финала", - сказал Маркевич.

Голами в финале отметились Дуэ (х2), Хакими, Кварацхелия и Маюлу. Парижский клуб впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Свобода ПСЖ Энрике против суеверий Интера Индзаги. Обзор и анализ финала ЛЧ
yellow-arrow
Самый скучный финал. Шуховцев проанализировал матч ПСЖ и Интера
yellow-arrow
Погром века. Акценты зрителя на финале Лиги чемпионов
Барселона Интер (Милан) Богдан Маркевич Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости