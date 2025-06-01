Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Попали сильнейшие. УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов. ФОТО
Все игроки заслужили
shakhtar.com
УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов.
В символическую сборную турнира попало 7 футболистов чемпиона "ПСЖ", 2 игрока "Барселоны" и по одному футболисту "Интера" и "Арсенала".
Команда выглядит так:
Доннарумма – Хакими, Маркиньос (все – "ПСЖ"), Бастони ("Интер"), Мендеш ("ПСЖ") – Ямаль ("Барселона") Витинья ("ПСЖ"), Райс ("Арсенал"), Рафинья ("Барселона") – Дуэ, Дембеле (оба – "ПСЖ").
???????? UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "ПСЖ" в финале обыграл "Интер" со счётом 5:0. "Барселона" и "Арсенал" вылетели в полуфинале.
Популярное сейчас
- Рекорд. Из УПЛ вылетели сразу четыре команды
- Три команды, которые поднялись из Первой Лиги, впервые сыграют в УПЛ
- УПЛ. Ворскла – Кудровка 0:1 (пен. 3:4). Полтавского дерби в высшем дивизионе не будет
- Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО