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Попали сильнейшие. УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов. ФОТО

Лига Чемпионов

Все игроки заслужили

Попали сильнейшие. УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов. ФОТО

shakhtar.com

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УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов.

В символическую сборную турнира попало 7 футболистов чемпиона "ПСЖ", 2 игрока "Барселоны" и по одному футболисту "Интера" и "Арсенала".

Команда выглядит так:

Доннарумма – Хакими, Маркиньос (все – "ПСЖ"), Бастони ("Интер"), Мендеш ("ПСЖ") – Ямаль ("Барселона") Витинья ("ПСЖ"), Райс ("Арсенал"), Рафинья ("Барселона") – Дуэ, Дембеле (оба – "ПСЖ").

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Напомним, что "ПСЖ" в финале обыграл "Интер" со счётом 5:0. "Барселона" и "Арсенал" вылетели в полуфинале.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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