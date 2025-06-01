Попали сильнейшие. УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов. ФОТО

УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов.

В символическую сборную турнира попало 7 футболистов чемпиона "ПСЖ", 2 игрока "Барселоны" и по одному футболисту "Интера" и "Арсенала".

Команда выглядит так:

Доннарумма – Хакими, Маркиньос (все – "ПСЖ"), Бастони ("Интер"), Мендеш ("ПСЖ") – Ямаль ("Барселона") Витинья ("ПСЖ"), Райс ("Арсенал"), Рафинья ("Барселона") – Дуэ, Дембеле (оба – "ПСЖ").

???????? UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

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Напомним, что "ПСЖ" в финале обыграл "Интер" со счётом 5:0. "Барселона" и "Арсенал" вылетели в полуфинале.