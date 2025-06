Попали сильнейшие. УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов. ФОТО

УЕФА показала команду сезона в Лиге Чемпионов.

В символическую сборную турнира попало 7 футболистов чемпиона "ПСЖ", 2 игрока "Барселоны" и по одному футболисту "Интера" и "Арсенала".

Команда выглядит так:

???????? UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk