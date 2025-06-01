УЕФА объявила лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов

УЕФА сообщила, что лучшим игроком сезона сезона 2024/25 в Лиге чемпионов признан нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.

В финале турнира против "Интера" (5:0) 28-летний француз записал в актив 2 ассиста. УЕФА отмечает, что Усман "сыграл ключевую роль в пути своей команды к славе".

Всего в этом сезоне Лиги чемпионов Дембеле провел 15 поединков, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.