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УЕФА объявила лучшего игрока сезона в Лиге чемпионов
Из состава победителя
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА сообщила, что лучшим игроком сезона сезона 2024/25 в Лиге чемпионов признан нападающий "ПСЖ" Усман Дембеле.
В финале турнира против "Интера" (5:0) 28-летний француз записал в актив 2 ассиста. УЕФА отмечает, что Усман "сыграл ключевую роль в пути своей команды к славе".
Всего в этом сезоне Лиги чемпионов Дембеле провел 15 поединков, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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