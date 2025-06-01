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Еще один дебютный успех. Определен победитель Лиги чемпионов КАФ
Была напряженная борьба
Фото: Pyramids FC
Лигу чемпионов КАФ (Африка) в сезоне 2024/25 победил египетский "Пирамидс". Клуб присоединился к ряду нынешних дебютных победителей, ведь получил трофей этого турнира впервые в истории.
В финале "Пирамидис", в рамках двухматчевого противостояния, одолел южноафриканский "Мамелоди Сандаунз". Первая игра завершилась со счетом 1:1, а во втором поединке египетская команда победила 2:1.
К слову, предыдущие 2 года чемпионом Лиги чемпионов КАФ был египетский "Аль-Ахли". На этот раз клуб дошел до полуфинала.
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