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Не Ямаль. УЕФА объявила лучшего молодого игрока Лиги чемпионов
Финал все решил
Фото: Paris Saint-Germain, Х
Лучшим молодым игроком сезона 2024/25 в Лиге чемпионов стал вингер "ПСЖ" Дезире Дуэ. Такой выбор сделала УЕФА.
В победном финале против "Интера" (5:0) Дуэ отметился дублем и отдал ассист. УЕФА отмечает, что игрок "совершил невероятный прорыв на стадии плей-офф, выйдя в финал и получив награду »Игрок матча« в субботу вечером, а также став первым подростком, который забил дважды в финале".
Всего в этом сезоне 19-летний француз сыграл в Лиге чемпионов 16 матчей (742 минуты), забил 5 голов и записал в актив 5 результативных пасов.
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