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Заховайло: Лично я разочарован. Такого слабого финала ЛЧ я что-то не припомню

Лига Чемпионов
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Заховайло: Лично я разочарован. Такого слабого финала ЛЧ я что-то не припомню

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Агент и эксперт Вячеслав Заховайло отреагировал на разгромное поражение "Интера" от "ПСЖ" (0:5) в финале Лиги чемпионов.

"Не знаю как кто, лично я разочарован. Такого слабого финала я что-то не припомню. В одни ворота, практически без сопротивления парижане привезли итальянцев.

Для меня красота футбола заключается в действии и противодействии. А когда происходит избиение боксёрской груши, мне это неинтересно.

На мой взгляд, команда "Интер" и возраст игроков команды говорит нам всем, что они закончили свой срок пребывания на высоком уровне.

Попасть в финал Лиги чемпионов футболист может один раз в жизни за всю карьеру. Не отошли чемпионства? Я отказываюсь это понимать", — написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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Опубликовал: Александр Бураков
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