Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии

Несколько болельщиков "ПСЖ" повредили участки газона на "Альянц Арене" после победы их клуба в финале Лиги чемпионов против "Интера" (5:0).

Как сообщает журналист Керри Хау, УЕФА собирается оштрафовать парижский клуб за неподобающее поведение своих фанов.

Однако полуфинал Лиги наций между сборными Германии и Португалии, который запланирован на 4 июня, может состояться без каких-либо проблем.

"Поврежденное покрытие будет восстановлено. Поэтому угрозы проведения матча в среду нет", - сказал менеджер стадиона Юрген Мут.