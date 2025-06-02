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Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии
Готовятся санкции
Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько болельщиков "ПСЖ" повредили участки газона на "Альянц Арене" после победы их клуба в финале Лиги чемпионов против "Интера" (5:0).
Как сообщает журналист Керри Хау, УЕФА собирается оштрафовать парижский клуб за неподобающее поведение своих фанов.
Однако полуфинал Лиги наций между сборными Германии и Португалии, который запланирован на 4 июня, может состояться без каких-либо проблем.
"Поврежденное покрытие будет восстановлено. Поэтому угрозы проведения матча в среду нет", - сказал менеджер стадиона Юрген Мут.
The damage to the Allianz Arena pitch after PSG fans invaded the pitch and took pieces of grass last night. Germany against Portugal will be played there in 4 days pic.twitter.com/Xm59ZB0PI1— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 1, 2025
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