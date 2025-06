Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии

Несколько болельщиков "ПСЖ" повредили участки газона на "Альянц Арене" после победы их клуба в финале Лиги чемпионов против "Интера" (5:0).

Как сообщает журналист Керри Хау, УЕФА собирается оштрафовать парижский клуб за неподобающее поведение своих фанов.

Однако полуфинал Лиги наций между сборными Германии и Португалии, который запланирован на 4 июня, может состояться без каких-либо проблем.

The damage to the Allianz Arena pitch after PSG fans invaded the pitch and took pieces of grass last night. Germany against Portugal will be played there in 4 days pic.twitter.com/Xm59ZB0PI1