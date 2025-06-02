  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии

Лига Чемпионов
Обновлено

Готовятся санкции

Фаны ПСЖ повредили газон Альянц Арены - через пару дней там пройдет матч сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько болельщиков "ПСЖ" повредили участки газона на "Альянц Арене" после победы их клуба в финале Лиги чемпионов против "Интера" (5:0).

Как сообщает журналист Керри Хау, УЕФА собирается оштрафовать парижский клуб за неподобающее поведение своих фанов.

Однако полуфинал Лиги наций между сборными Германии и Португалии, который запланирован на 4 июня, может состояться без каких-либо проблем.

"Поврежденное покрытие будет восстановлено. Поэтому угрозы проведения матча в среду нет", - сказал менеджер стадиона Юрген Мут.

По теме
yellow-arrow
Заховайло: Лично я разочарован. Такого слабого финала ЛЧ я что-то не припомню
yellow-arrow
Не Ямаль. УЕФА объявила лучшего молодого игрока Лиги чемпионов
yellow-arrow
Еще один дебютный успех. Определен победитель Лиги чемпионов КАФ
Германия Португалия Стадион УЕФА Лига чемпионов Интер (Милан) Лига Наций Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kerry Hau
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости