Со следующего сезона УЕФА изменит преимущество домашнего поля в плей-офф Лиги чемпионов

Как сообщает ESPN, УЕФА изменит правила Лиги чемпионов со следующего сезона, чтобы предоставить преимущество командам, которые показали лучшие результаты на этапе лиги.

В сезоне 2024/25, первом розыгрыше в рамках расширенного турнира из 36 команд, клубы, занявшие места в топ-8 на этапе лиги, гарантированно сыграли ответный матч 1/8 финала дома. Но в четвертьфиналах и полуфиналах порядок матчей определялся жеребьевкой, что уменьшало ценность высокого места в таблице.

В полуфиналах этого сезона "ПСЖ" (15-е место) и "Интер" (4-е) были определены как хозяева ответных матчей, хотя их соперники – "Арсенал" (3-е) и "Барселона" (2-е) – имели лучшие позиции. И "ПСЖ", и "Интер" вышли в финал, победив в домашних матчах.

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Со следующего сезона порядок матчей будет определяться по позиции в таблице: команда, финишировавшая выше, будет проводить ответный матч дома. Это изменение принял Комитет клубных соревнований УЕФА во время заседания перед финалом Лиги чемпионов. Хотя регламент сезона 2025/26 уже обнародован, изменение еще можно утвердить – это должен сделать Исполнительный комитет. Поскольку его заседание запланировано только на сентябрь, до этого времени проведут виртуальное голосование – не позднее даты жеребьевки этапа лиги (28 августа), чтобы официально утвердить нововведения.

Ожидается, что такое же изменение будет применено и в Лиге Европы, и в Лиге конференций.