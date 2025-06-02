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"Это был необыкновенный год". Гвардиола высказался о сезоне 2024/25 для Барселоны

Лига Чемпионов

Специалист поделился своими мыслями

"Это был необыкновенный год". Гвардиола высказался о сезоне 2024/25 для Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высоко оценил выступления "Барселоны" в сезоне 2024/25.

"Это был необыкновенный год для "Барсы", они сделали все очень хорошо. Надеюсь, с тем молодым поколением, которое у них есть, им удастся сохранить этот успех на долгие годы", - сказал специалист.

Добавим, что в этом сезоне "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".

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Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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