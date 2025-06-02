"Это был необыкновенный год". Гвардиола высказался о сезоне 2024/25 для Барселоны

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высоко оценил выступления "Барселоны" в сезоне 2024/25.

"Это был необыкновенный год для "Барсы", они сделали все очень хорошо. Надеюсь, с тем молодым поколением, которое у них есть, им удастся сохранить этот успех на долгие годы", - сказал специалист.

Добавим, что в этом сезоне "Барселона" завоевала все возможные национальные трофеи, а также дошла до полуфинала ЛЧ, где по итогам двух поединков проиграла "Интеру".