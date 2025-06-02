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Сабо: Кварцхвелию научили правильно играть в футбол, а в Интере в основном бегают пенсионеры
Мнение эксперта о финале ЛЧ
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о финае
– Йожеф Йожефович, как вам финал Лиги чемпионов?
– Перед матчем я даже с другом немного поспорил. Я сказал, что выиграет "ПСЖ", а он ставил на "Интер". У парижского клуба просто отличная атака – все на скорости, могут один в один обыграть. У "Интера" нападение вообще никакое, Лаутаро Мартинес очень слаб. Но меня удивило, что "Интер" так глупо выглядел в защите. "ПСЖ" просто смял итальянскую команду и мог забить еще больше пяти голов.
– Перед игрой казалось, что "ПСЖ" и "Интер" – практически равные команды.
– Я так не считаю. "Интер" вообще случайно вышел в финал, "Барселоне" просто не повезло в полуфинале. В решающем матче против "ПСЖ" должны были играть именно каталонцы.
– За кого вы болели в финале?
– За "ПСЖ". Мне нравится парижская команда и импонирует, что там играет молодежь. Кварацхелия – очень хороший футболист, все делает на скорости, отдает, открывается, в обводку не боится идти. Грузина научили правильно играть в футбол. А в "Интере" в основном бегают пенсионеры, тот же Мхитарян уже едва ходит по полю.
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