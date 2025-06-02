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Сабо: Кварцхвелию научили правильно играть в футбол, а в Интере в основном бегают пенсионеры

Лига Чемпионов

Мнение эксперта о финале ЛЧ

Сабо: Кварцхвелию научили правильно играть в футбол, а в Интере в основном бегают пенсионеры

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о финае Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером", в котором парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

– Йожеф Йожефович, как вам финал Лиги чемпионов?

– Перед матчем я даже с другом немного поспорил. Я сказал, что выиграет "ПСЖ", а он ставил на "Интер". У парижского клуба просто отличная атака – все на скорости, могут один в один обыграть. У "Интера" нападение вообще никакое, Лаутаро Мартинес очень слаб. Но меня удивило, что "Интер" так глупо выглядел в защите. "ПСЖ" просто смял итальянскую команду и мог забить еще больше пяти голов.

– Перед игрой казалось, что "ПСЖ" и "Интер" – практически равные команды.

– Я так не считаю. "Интер" вообще случайно вышел в финал, "Барселоне" просто не повезло в полуфинале. В решающем матче против "ПСЖ" должны были играть именно каталонцы.

– За кого вы болели в финале?

– За "ПСЖ". Мне нравится парижская команда и импонирует, что там играет молодежь. Кварацхелия – очень хороший футболист, все делает на скорости, отдает, открывается, в обводку не боится идти. Грузина научили правильно играть в футбол. А в "Интере" в основном бегают пенсионеры, тот же Мхитарян уже едва ходит по полю.

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Источник:
BLIK
Опубликовал: Михаил Черныш
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