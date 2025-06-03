Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
От души. Реакция мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов. ВИДЕО
Родители всегда рады за детей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети показали реакцию мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов.
Женщина подошла к телевизору после взятия ворот грузинским вингером. Она обняла и поцеловала экран, на котором показывали футболиста.
Момент попал на видео:
Kvaratskhelia's mother's reaction on his goal in the champions league final ????????????pic.twitter.com/eJoR0b4W3d— Ꭲɑʏᴏ (@TayoPSG) June 2, 2025
Напомним, что Хвича Кварацхелия забил в финале Лиги Чемпионов гол в ворота "Интера" и сделал счёт 4:0 в пользу французской команды. Это взятие ворот стало третьим для игрока в турнире.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также на счету футболиста 2 голевые передачи.
К слову, "ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги Чемпионов.
Популярное сейчас
- Кривбасс на днях подпишет нового главного тренера. Уже известен и тренерский штаб
- СМИ: Левый Берег отправит в отставку главного тренера. Уже есть два кандидата на его замену
- Желько Любенович может вернуться в УПЛ. Сербский тренер – в шорт-листе одного из клубов
- Лига Чемпионов. Финал. Пари Сен-Жермен - Интер 5:0. Поезд "Желание"
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
Комментарии 1