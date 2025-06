От души. Реакция мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов. ВИДЕО

В сети показали реакцию мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов.

Женщина подошла к телевизору после взятия ворот грузинским вингером. Она обняла и поцеловала экран, на котором показывали футболиста.

Момент попал на видео:

Kvaratskhelia's mother's reaction on his goal in the champions league final ????????????pic.twitter.com/eJoR0b4W3d