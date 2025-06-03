  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер попал в топ-30 по сумме призовых в еврокубках 2024/25, Динамо заработало чуть меньше полуфиналиста ЛК

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер попал в топ-30 по сумме призовых в еврокубках 2024/25, Динамо заработало чуть меньше полуфиналиста ЛК

Лига Чемпионов
Обновлено

Лишними эти средства точно не будут

Шахтер попал в топ-30 по сумме призовых в еврокубках 2024/25, Динамо заработало чуть меньше полуфиналиста ЛК

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аналитический портал Football Meets Data посчитал, сколько заработал каждый участник основного этапа еврокубков в прошедшем сезоне.

Читайте такжеГрачев: У Динамо не было провалов на протяжении сезона, а Шахтер провалил чемпионат и по игре и по результату

Донецкий "Шахтер" заработал 41,3 млн евро и занял 29-е место в соответствующем рейтинге. "Тоттенхэм", выигравший Лигу Европу, получил всего на 4 млн евро больше. В то же время, "РБ Лейпциг", набравший всего 3 балла на этапе лиги ЛЧ, пополнил свой бюджет почти на 59 млн.

"Динамо" в контексте заработков в еврокубках всего на 62-й позиции. Полуфиналисту Лиги конференций "Юргордену" заплатят лишь на 600 тысяч больше. "Карабах", также завершивший общий раунд среди аутсайдеров, получит на 700 тысяч меньше, чем действующий чемпион УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Болельщики Милана провели марш в честь поражения Интера
yellow-arrow
От души. Реакция мамы Кварацхелии на гол сына в финале Лиги Чемпионов. ВИДЕО
yellow-arrow
Сабо: Кварцхвелию научили правильно играть в футбол, а в Интере в основном бегают пенсионеры
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости