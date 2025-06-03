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"Позорище", - Милевский эмоционально высказался о финале Лиги чемпионов
Артем болел за Интер
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о финале Лиги чемпионов-2025, в котором "ПСЖ" разгромил "Интер" 5:0.
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"Я особо не смотрел это позорище. Я болел за "Интер", поэтому результат меня шокировал.
Не понимаю, что случилось с "нерадзурри" в решающем матче, что они пешком по полю ходили. Индзаги меня откровенно расстроил, что не смог настроить команду на финал", – сказал Артем.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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03.06.2025 в 22:09
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