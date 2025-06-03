"Позорище", - Милевский эмоционально высказался о финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о финале Лиги чемпионов-2025, в котором "ПСЖ" разгромил "Интер" 5:0.

"Я особо не смотрел это позорище. Я болел за "Интер", поэтому результат меня шокировал.

Не понимаю, что случилось с "нерадзурри" в решающем матче, что они пешком по полю ходили. Индзаги меня откровенно расстроил, что не смог настроить команду на финал", – сказал Артем.