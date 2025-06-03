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"Позорище", - Милевский эмоционально высказался о финале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Артем болел за Интер

"Позорище", - Милевский эмоционально высказался о финале Лиги чемпионов

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский высказался о финале Лиги чемпионов-2025, в котором "ПСЖ" разгромил "Интер" 5:0.

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"Я особо не смотрел это позорище. Я болел за "Интер", поэтому результат меня шокировал.

Не понимаю, что случилось с "нерадзурри" в решающем матче, что они пешком по полю ходили. Индзаги меня откровенно расстроил, что не смог настроить команду на финал", – сказал Артем.

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Артем Милевский Интер (Милан) Пари Сен-Жермен
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
03.06.2025 в 22:09
миля заткнись, кто тут позорище так это ты, еще алкаши тут интер не критиковали
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
03.06.2025 в 22:09
миля заткнись, кто тут позорище так это ты, еще алкаши тут интер не критиковали
Ответить
0
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