Эксперт: Класс игроков Динамо не для Лиги чемпионов

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил шансы наших команд в следующем еврокубковом сезоне.

Напомним, что "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов, "Шахтер" - Лиги Европы, а "Александрия" и "Полесья" - Лиги конференций.

"Пройти на групповой этап шансов очень мало у всех наших команд. У нас всегда играло одна-две команды в группах, даже когда уровень чемпионата был лучше. В "Полесье" и "Александрии" будут перестановки, новые тренеры и футболисты. Эти две команды будут фактически обескровлены. Я не верю, что через месяц получится что-то изменить.

Вот у "Шахтера" больше всего шансов, потому что хоть и пришел новый тренер, но из игроков команду никто не покинул. К тому же "горняки" в Лиге Европы будут сеяными.