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Эксперт: Класс игроков Динамо не для Лиги чемпионов
Олег Федорчук считает, что из всех украинских клубов пробиться в группу еврокубков лучшие шансы у Шахтера
Фото: ФК Динамо
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил шансы наших команд в следующем еврокубковом сезоне.
Напомним, что "Динамо" стартует в квалификации Лиги чемпионов, "Шахтер" - Лиги Европы, а "Александрия" и "Полесья" - Лиги конференций.
"Пройти на групповой этап шансов очень мало у всех наших команд. У нас всегда играло одна-две команды в группах, даже когда уровень чемпионата был лучше. В "Полесье" и "Александрии" будут перестановки, новые тренеры и футболисты. Эти две команды будут фактически обескровлены. Я не верю, что через месяц получится что-то изменить.
Вот у "Шахтера" больше всего шансов, потому что хоть и пришел новый тренер, но из игроков команду никто не покинул. К тому же "горняки" в Лиге Европы будут сеяными.
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Что касается "Динамо", то класс игроков киевлян не для Лиги чемпионов. Вот если Суркис кардинально усилит оборону, то шансы появятся. С такой защитой, как сейчас, у "Динамо" даже с "Черноморцем" возникали проблемы, что уж о Лиге чемпионов говорить", - сказал Федорчук.
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