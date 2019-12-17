Хавбек Ливерпуля пропустит поединок против Монтеррея в рамках клубного чемпионата мира

Полузащитник английского "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдум не сможет сыграть в матче с мексиканским "Монтерреем" в полуфинале клубного чемпионата мира. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Пятый номер "красных" повредил подколенное сухожилие в матче с "Уотфордом" (2:0) на прошедших выходных. Голландец пока не готов вернуться на поле и восстанавливается после травмы.

Завтра "Ливерпуль" сыграет с "Монтерреем", стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени. Сегодня же "красные" встретятся с "Астон Виллой" в Кубке Лиги (21:40). Естественно, играть будут не одни и те же футболисты.