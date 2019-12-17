Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубный ЧМ-2019: Команда Хави проигрывает матч за пятое место
Продолжается интереснейший турнир
Редко встретишь на каких-то турнирах матч за "почетное" пятое место. Команды в играх за бронзу не всегда выкладываются, а тут медали в принципе не выиграть. Но на клубном чемпионате мира подобная практика существует.
В бой вступили катарский "Аль-Садд", тренируемый Хави, и тунисский "Эсперанс". Вторые идеально начали матч - за первые 13 минут они дважды поразили ворота соперника. Позже головной боли Хави добавил Хассан, который привез пенальти и заработал удаление. Счет 0:3 и игра, по сути, была сделанна.
В оставшиеся время "Аль-Садд" упорно пытался переломить ход встречи, но их оборона была далека от идеала. Итоговый счет на табло - 2:6 и футболисты "Эсперанса" получают грамоты за пятое место.
"Аль-Садд" - "Эсперанс" 2:6
Голы: Бунеджа (32, п), Аль-Хаидос (49, п) - Эльхуни (6, 42, 74), Бадри (13, 25), Дербали (87)