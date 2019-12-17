Клубный ЧМ-2019: Команда Хави проигрывает матч за пятое место

Редко встретишь на каких-то турнирах матч за "почетное" пятое место. Команды в играх за бронзу не всегда выкладываются, а тут медали в принципе не выиграть. Но на клубном чемпионате мира подобная практика существует.

В бой вступили катарский "Аль-Садд", тренируемый Хави, и тунисский "Эсперанс". Вторые идеально начали матч - за первые 13 минут они дважды поразили ворота соперника. Позже головной боли Хави добавил Хассан, который привез пенальти и заработал удаление. Счет 0:3 и игра, по сути, была сделанна.

В оставшиеся время "Аль-Садд" упорно пытался переломить ход встречи, но их оборона была далека от идеала. Итоговый счет на табло - 2:6 и футболисты "Эсперанса" получают грамоты за пятое место.

"Аль-Садд" - "Эсперанс" 2:6

Голы: Бунеджа (32, п), Аль-Хаидос (49, п) - Эльхуни (6, 42, 74), Бадри (13, 25), Дербали (87)