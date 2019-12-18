Монтеррей, стремящийся остановить Ливерпуль. Пиво и кола

Мексиканский монстр стремится остановить "Ливерпуль" и его шаги не выглядят несерьезными. "Монтеррей" достаточно солидная сила, это команда, которая жаждет больших побед. На уровне региональном Райадос уже является клубом номер один, в сентябре Forbes назвал мексиканцев пятым среди команд обеих Америк по цене бренда. "Монтеррей" уступил только "Коринтиансу", "Палмейрасу", "Аталанте Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". То есть, это проект с отличными данными.

Сам по себе клуб имеет серьезные показатели для старта - большой город очень контрастирует с другими мексиканскими миллионниками, Монтеррей - спокойный и тихий, чем уникальный в тех широтах. Тем более у него солидные спонсоры. Серьезность клуба базируется на компании FEMSA, это крупнейшая в мире франшиза Кока Колы и второй на планете акционер Хайнекен. В последнее время компания построила совершенно новый стадион для клуба на 51 000 болельщиков. Арена в настоящее время является бесспорно лучшей в Мексике.

Сам по себе клуб "Монтеррей" является давним лидером в местной лиге. На межконтинентальные соревнования он попадает уже в пятый раз благодаря победе в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ. Например, самая титулованная в Мексике "Америка" выигрывала турнир семь раз, однако "Монтеррей" на клубном мундиале занимал третье место, тогда как орлы таким достижением похвастаться не могут.

Сейчас тренером "Монтеррея" является колоритный аргентинец "Эль Турко" Моамед. Изюминка в том, что он по отцовской линии полу сириец, полу ливанец, а по матушке - хорват. По жизни он приколист и позер. Еще футболистом Моамед был ярким, любил экшн и скандалы. Тренером же стал очень колоритным - его команды играют в очень агрессивный футбол, с максимальной шириной. В "Сельте" это не удалось воплотить, однако Моамед уже тогда оставил немалый след. Его возвращение в настоящее время является требованием публики, трибуны жаждут именно этого наставника!

Не менее культовыми есть и президент клуба – наполовину аргентинец Дуилия Давино был очень крутым центрбэком, и в сочетании с мафиозными контактами дорос до управления клубом.

Главным героем этой команды считают центрбэка аргентинца Нико Санчеса, триумфатора плей-офф тамошней Лиги Чемпионов. Хороший уровень демонстрируют Хесус Гажярдо, Карлос Родригес и Джонатан Гонсалез. Есть и голкипер аргентинец Баровера и знаменитый мексиканец Лаюн, недавно он одолел рак, поэтому на полную мощность играть пока не может.