Монтеррей - Ливерпуль. Прогноз на полуфинал КЧМ

Вчера молодежь мерсисайдцев уступила в четвертьфинале Кубка английской лиги "Астон Вилле" (0:5), а сегодня в международном турнире подопечные Юргена Клоппа сыграют с лучшей командой Северной и Центральной Америки. Явным фаворитом считается гость из Европы в турнире. Но есть несколько "но". Интересно, в каком состоянии "красные", успели ли освоиться в жарком Катаре и скажется ли поражение в Кубке лиги молодежного состава на игру основы "Ливерпуля"?

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

Стадион: Халифа Интернейшнл (Доха, Катар)

Главный судья: Роберто Тобар (Чили)

Монтеррей 19:30 Ливерпуль

"Монтеррей" начинал свой путь в турнире с четвертьфинала и уже успел обыграть "Аль-Садд" (3:2). Для мексиканской команды это был непростой поединок, на своем поле играли катарцы и имели определенные шансы на сенсацию. Хотя второй гол "Аль-Садд" забил на последних минутах.

Отметим, что представители Европы праздновали успех в последних шести розыгрышах клубного чемпионата мира ФИФА. Четырежды за данный период это делал "Реал". "Ливерпуль" еще не выигрывал этот турнир, в 2005-м году "Сан-Паулу" оказался сильнее (1:0). Мерсисайдцы могут стать седьмым европейским клубом, победившим на клубном чемпионате мира ФИФА.

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Мерсисайдцы подходят к противостоянию с "Монтерреем" после уверенной победы в Премьер-лиге. "Уотфорд" ничего не смог поделать с "Ливерпулем" (2:0). Нет сомнений, что команда Клоппа находится в великолепной форме, может и будет играть в полную силу и постарается пополнить коллекцию трофеев еще одним ценным призом.

Вчера стал известен первый финалист Клубного чемпионата мира, "Фламенго" обыграл "Аль-Хиляль" 3:1, хотя южноамериканцы пропустили первыми и вообще проиграли первый тайм. Конечно, по прогнозам букмекеров и специалистов соперником "Фламенго" должен стать "Ливерпуль", противостояние европейского и южноамериканского футбола всегда вызывают особый интерес. Тут необходимо отметить и травму Вейналдума, который точно не сыграет в Дохе, долгий перелет и адаптацию в Катаре, а также накопившуюся усталость "красных" от сражений на нескольких фронтах. Прогноз: успех будет за "Ливерпулем", но вряд ли победу назовут убедительной – 2:1.