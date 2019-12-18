Монтеррей - Ливерпуль 1:2. Фирменная мерсисайдская концовка для мексиканских перцев

Начало встречи откровенно радовало - соперники обменивались атаками, били по воротами и "Монтеррей" ни в чем не уступал "Ливерпулю". Каждый раз на выпад английской команды шел ответ мексиканской. На 12-й минуте Кейта открыл счет, великолепный разрезающий пас отдал Салах, Наби ворвался в свободную зону, быстро принял решение и пробил в противоход голкиперу. Третий гол Кейта, гвинеец забил столько же голов в последних трех матчах за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, сколько ему удалось забить в своих первых 41-м матче за "красных".

Номинальные хозяева встречи быстро отыгрались. Голевая атака у "Монтеррея" получилась массивная, почти навала, "красные" как-то неловко выносили мяч, все завершилось ударом, который Алиссон отбил перед собой, а Фунес переправил мяч в сетку, никто его не держал 1:1.

После такого яркого старта ожидалось, что команды и дальше будут гнать вперед, рисковать и стремиться забить еще. Но постепенно игра успокоилась, хотя моменты возникали, назвать их 100%-ми невозможно. Преимуществом больше владели подопечные Клоппа, а вот лучшая команда Северной и Центральной Америки действовала на контратаках, иногда получались скоростные проходы, да и с техникой, как оказалось, у "полосатых" все в порядке.

Примерно одинаковое количество голевый моментов создали соперники - у "красных" выделялись Кейта, Ориги и Салах, однажды Ориги даже забил, но из-за офсайда гол отменили. У "Монтеррея" хорошо пробивал Фунес, а также было пару шансов у Пабона. Время от времени игра оживлялась, хотя в общем команды показали довольно сдержанный футбол, особенно ближе к концу встречи мексиканская команда все больше осторожничала и желала перевести матч в дополнительное время и, может быть, в серию ппенальти.

Победу и с ней путевку в финал Юргену Клоппу принесли замены, здорово вышел Фирмино, добавил агрессивности на фланге Александр-Арнольд. Именно эти двое и организовали гол - Трент прострелил в штрафную, а бразилец в одно касание переправил мяч в ворота. На секунду упустили защитники Фирмино и сразу поплатились за это. Все же победу больше заслужили мерсисайдцы.

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

Стадион: Халифа Интернейшнл (Доха, Катар)

Главный судья: Роберто Тобар (Чили)

Монтеррей - Ливерпуль 1:2

Голы: Фунес 14 - Кейта 12, Фирмино 90

Монтеррей: Бароверо - Медина, Монтес (Лайюн 79), Санчес, Ванджони - Пабон Риос (Муса 82), Родригес, Писарро (Х.Гонсалес 90), Ортис, Гальярдо Васконселос - Фунес

Ливерпуль: Алиссон - Милнер (Александр-Арнольд 74), Хенерсон, Гомес, Робертсон - Окслейд-Чемберлен, Кейта, Лаллана - Салах, Ориги (Фирмино 85), Шакири (Мане 68)