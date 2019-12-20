"Напоминал мне Месси". Венгер прокомментировал выступление Салаха в матче с Монтерреем

Экс-менеджер лондонского "Арсенала", а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился своим мнением о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе, сравнив египтянина с многократным обладателем Золотого мяча. Напомним, Салах отличился в рамках полуфинала КЧМ. Слова специалиста приводит Goal.com.

"Мне нравится его эволюция. В матче с "Монтерреем" он брал на себя функции плеймейкера, создавал великолепные моменты возле штрафной площадки соперника и напоминал мне Месси".