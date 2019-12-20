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"Напоминал мне Месси". Венгер прокомментировал выступление Салаха в матче с Монтерреем

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Арсену виднее

"Напоминал мне Месси". Венгер прокомментировал выступление Салаха в матче с Монтерреем
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Экс-менеджер лондонского "Арсенала", а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился своим мнением о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе, сравнив египтянина с многократным обладателем Золотого мяча. Напомним, Салах отличился в рамках полуфинала КЧМ. Слова специалиста приводит Goal.com.

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"Мне нравится его эволюция. В матче с "Монтерреем" он брал на себя функции плеймейкера, создавал великолепные моменты возле штрафной площадки соперника и напоминал мне Месси".

"Это очень здорово, что футболист, который так много забивает, также раздает и голевые передачи. Он совершенный игрок. Именно такими качествами мы все восхищаемся и хотим этого от спортсменов".

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В статье: Лионель Месси Арсен Венгер Монтеррей Ливерпуль Мохамед Салах
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