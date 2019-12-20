Ливерпуль - Фламенго. Прогноз на финал Клубного ЧМ

Как и ожидалось – фавориты Клубного чемпионата мира ФИФА встречаются в финале. В предыдущих своих матчах "Ливерпуль" и "Фламенго" добыли непохожие проблемы с разной порцией проблем. Лучшая команда Европы лишь на последних минутах вырвала победу у мексиканского "Мотеррейя" (2:1). А представитель Южной Америки чуть более уверенно разобрался с "Аль-Хилялем" (3:1), хотя "Фламенго" пропустил первым и вообще проиграл первый тайм. Теперь европейская и южноамериканская команды решат, чей футбол лучше.

Клубный чемпионат мира. Финал

Стадион: Халифа Интернейшнл (Доха, Катар)

Главный арбитр: А. Аль Джассим (Катар)

Ливерпуль 19:30 Фламенго

Почему-то многие специалисты считают, что мерсисайдцы имеют больше шансов на победу в финале. Но свои козыри есть и у команды из Рио-де-Жанейро. "Красно-черные" имели на подготовку к игре на один день больше, да календарь у них не такой насыщенный – последний матч в чемпионате Бразилии с "Сантосом" состоялся еще 8 декабря. Можно было лучше подготовиться к турниру, хотя не в лучшем настроении - "Сантос" обыграл "Фламенго" 4:0. При этом в своем первенстве команда Жорже Жезуса уверенно лидирует, сохраняя отрыв от "Сантоса" в 16 очков.

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Возможно, "Ливерпуль" считается фаворитом, потому что представители Южной Америки праздновали успех в розыгрышах клубного чемпионата мира ФИФА последний раз еще в 2012-м году. "Коринтианс" в напряженном поединке обыграл "Челси" (1:0)

Затем четыре раза триумф был за "Реалом", а также "Бавария" и "Барселона" смогли по разу выиграть Клубный чемпионат мира. Всего представители Южной Америки четырежды побеждали в турнире, европейские клубы 11 раз добивались успехов в Кубке.

"Ливерпуль" еще не выигрывал этот турнир, но в 2005-м году играл в финале и уступил "Сан-Паулу" (1:0). Мерсисайдцы могут стать седьмым европейским представителем, победившим на клубном чемпионате мира ФИФА. Для "Фламенго" это будет дебют, ранее "красно-черные" еще не выступали в этом турнире, но и такой сильной и опытной команда из Рио давно уже не была.

Отметим, что эти соперники ранее еще не встречались в официальных матчах.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Скорее всего, "Ливерпуль" будет играть первым номером, но "Фламенго" постарается регулярно отвечать скоростными контрвыпадами. Многое будет зависеть от того, кто забьет первый гол. Вообще результативного противостояния ожидать не стоит, в таких напряженных противостояниях редко получается открытый футбол и до последнего соперники не рискуют. Прогноз: победа Ливерпуля 2:1, английский клуб приложит для успехане больше сил, чтобы добыть очередной трофей и сохранить кондиции для АПЛ.