Зря смеялись красные. Как Фламенго и Ливерпуль разыгрывали титул чемпиона мира в 1981-м

В субботу, 21 декабря состоится финал Чемпионата мира 2019-го года. В решающем поединке сойдутся бразильский "Фламенго" и английский "Ливерпуль". Примечательно, что эти соперники уже однажды боролись за звание сильнейшего клуба мира, поэтому стоит вспомнить ту историю.

Долгое время титул лучшего клуба мира разыгрывали в матчах победителей Кубка Европейских Чемпионов (впоследствии Лиги Чемпионов) и Копа Либертадорес. Тогда не заморачивались над турниром с участием всех континентальных победителей. Однако логическая идея определить лучшего на планете имела сомнительное воплощения в жизнь. У Межконтинентального кубка было столько скандальных историй с массовой агрессией и драками, из-за чего затея потеряла свою привлекательность. Южноамериканцы раз за разом устраивали скандалы, поэтому европейцы начали игнорировать эти соревнования.

В 1971-м "Аякс" отказался играть, поэтому его заменил финалист "Панатинаикос". Так же поступили 1973, 1974, 1977 и 1979, когда играли от Европы финалисты, а не победители. Один из них - мадридский "Атлетико" - даже победил. Еще дважды в 70-е годы Межконтинентальный кубок не проводили. Кризис заставил искать новые решения. Проводить матч в Токио стало идеальным вариантом - японцы стремились популяризировать футбол и давали хорошие премиальные. Удаленность же японской столицы и от Европы, и от Южной Америки обеспечивала спокойную атмосферу на трибунах. Впервые Межконтинентальный кубок в Токио разыграли в 1980-м году.

На момент матча в 1981-м "Ливерпуль" находился на пике своего могущества, это была самая высокая фаза золотой эры команды - красные доминировали у себя дома и уже выиграли три Кубка Чемпионов, после легендарного Билла Шенкли команду уже много лет возглавлял не менее легендарный Боб Пейсли, что обеспечивало чемпионскую стабильность. Сами мерсисайдцы называют те времена эпохой упадка города и расцвета в нем футбола.

В те времена Ливерпуль доминировал в Европе

1 декабря "Ливерпуль" сыграл вничью 0:0 в Лондоне с "Арсеналом" в Кубке лиги, 5-го на выезде одолел ненавистный "Ноттингем Форест" 2:0, а 8-го на "Энфилде" таки разобрался с канонирами 3: . После визита в Токио у команды был запланирован перерыв почти в две недели, единственное что несколько огорчало "красных", то это лишь 10-е место в чемпионате, правда, не с критическим отставанием от лидеров, что впоследствии и скажется - Далгилиш и компания выиграют титул весной 1982-го.

Сложнее выглядела ситуация у "Фламенго". Бразильцы тоже были на подъеме, но перед японским вояжем сыграли целый ряд решающих матчей. Все началось еще в ноябре. 13-го числа первый финал Либертадорес в Рио-де-Жанейро и победа над чилийской "Кобрелой" 2:1. 20-го ответный матч в Сантьяго в присутствии диктатора Пиночета. На поле было множество насилия и хозяева победили 1:0. Третий решающий поединок провели 23-го ноября в Монтевидео. На этот раз тоже было много скандальных моментов, но арбитр хотя бы реагировал на них - два удаления у бразильцев, три у чилийцев, Менгао победил благодаря дублю Зико, 2:0.

Фламенго 1981

Однако это была только первая финальная трилогия. Далее так же трижды пришлось играть в финале чемпионата штата. Схема турнира была удивительная. Сначала три однокруговые соревнования 12-ти команд. Два из них выиграл "Фламенго", одно "Васко да Гама". Затем "Васко" победил в двух матчах финала, но титула не снискал, должен был играть еще третий поединок. В нем 6 декабря на "Маракане" собралось 161 тысяч 989 зрителей и родную публику "Фламенго" не подвел, одержал победу 2:1.

После этого команда сразу отправилась в Токио. Во главе рубро-негро был совсем молодой тренер Пауло Сезар Карпеджани, уже третий наставник Фла того года.

Кенни Далглиш в своей автобиографии отмечал, что "Ливерпуль" особенно к матчу не готовился, почти не разбирал соперника, из игроков хорошо знали лишь Зико, а всего в Токио ему запомнилась игра в гольф вместе с Грэмом Сунессом и Терри МакДермоттом. Пожалуй, так оно и было, ведь все трое тот матч провалили. Однако тренер Пейсли пытался настроить футболистов серьезно - он даже скрыл от Брюса Гроббелара сообщение о смерти его отца.

Карпеджани же имел на руках много записей с игрой "Ливерпуля", постоянно крутил их футболистам, однако, по словам полузащитника Андраде, они почти не смотрели те видео. Команда была уставшая, но уверена в собственных силах.

Уже перед выходом на поле по инициативе Жуниора каждый из одиннадцати игроков произнес короткую речь, а потом все вместе прочитали молитву. Этот ритуал вызвал ехидные улыбки игроков "Ливерпуля", что чрезвычайно разозлило бразильцев. Они забыли о нефартовом распределение цветов - "Ливерпуль" был в красном, а соперник красно-черными мог сделать только рукава футболок, которые были белыми. Для суеверных бразильцев это плохой знак, но раздражение имело больший эффект.

События же на поле 13 декабря 1981-го года очень напоминали недавнее манкунианское дерби. "Ливерпуль" больше комбинировал, как и владел инициативой, но соперник был быстрее и резче. Все решилось уже в первом тайме. На 12-й минуте Зико идеально перебросил капитана соперников Фила Томпсона, а Нунес реализовал чистый выход на вратаря.

Затем единственный действительно классный момент англичан в том матче запорол Крейг Джонсон, лучший тогда в составе "красных". На 34-й минуте Зико пробил со штрафного, Гроббелар немного неудачно отбил мяч, затем заблокировал первое добивание, однако ничего не мог поделать со вторым, Адилио отправил мяч в сетку. Но сетовать на голкипера нет смысла, матч он повел хорошо, в частности вытащил мертвый удар Андраде. А до перерыва Зико, которого признают игроком матча, отдал разрезную передачу на Нунеса, который установит окончательный счет встречи - 3:0. В том году этот мощный форвард забил 45 мячей. Так "Фламенго" достиг наивысшего по сей день успеха в своей истории, а "Ливерпуль" спокойно тогда продолжил собирать европейские и национальные титулы.