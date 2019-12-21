  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Ливерпуль обыграл в финале Фламенго и впервые в истории победил на клубном ЧМ
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль обыграл в финале Фламенго и впервые в истории победил на клубном ЧМ

Клубный ЧМ
(3 голосов)

Ливерпуль - лучший клуб мира 2019

Ливерпуль обыграл в финале Фламенго и впервые в истории победил на клубном ЧМ
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В решающем матче клубного чемпионата мира "Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" 1:0. Единственный и победный гол в матче забил форвард англичан Роберто Фирмино.

Игра в основное время проходила довольно ровно и спокойно. Команды нанесли по 11 ударов, но только по 2 в створ с каждой стороны. Также коллективы поделили владение мячом поровну. Самыми активными в составе "Ливерпуля" в основные 90 минут были Мохаммед Салах и Роберто Фирмино: бразилец встряхнул штангу номинальных гостей на 47-й минуте встречи, а египтянин несколько раз эффектно разрывал левый фланг "Фламенго". Но в основном команды немного осторожничали. В концовке второго тайма бразильский коллектив явно тянул время к экстратаймам, а "красные" так и не могли дожать и вскрыть оборону соперника.

Хотя возможность закончить матч в основное время у "Ливерпуля" все же была. На 91-й минуте Садио Мане выскочил один на один, но Рафинья сбил соперника практически на линии ворот. Арбитр встречи Аль-Джассим назначил пенальти и дал желтую карточку бразильскому защитнику. Но после просмотра видеоповтора судья отменил одиннадцатиметровый удар и "горчичник".

На удивление, на первый дополнительный тайм обе команды вышли с более активными намерениями. "Ливерпуль" буквально осадил ворота экс-голкипера "Валенсии" Диего Алвеса. За 6 минут англичане нанесли 8 ударов и смогли открыть счет в матче - Фирмино распечатал ворота "Фламенго" после передачи Садио Мане.

Ливерпуль обыграл в финале Фламенго и впервые в истории победил на клубном ЧМ - изображение 1

Дальше игра продолжалась буквально "без центра поля" - команды устроили фестиваль атакующей игры. "Фламенго" имел даже шансы сравнять счет и перевести встречу в серию пенальти, но во втором овертайме бразильцы подустали, сбились на длинные забросы и имели много брака в передачах.

В итоге, "Ливерпуль" увозит в Англию трофей клубного чемпиона мира. Это первый подобный титул в истории "красных".

На пути к финалу мерсисайдская команда обыграла мексиканский "Монтеррей" 2:1, победный гол тогда также забил Роберто Фирмино.

Клубный чемпионат мира ФИФА, Катар

Финал

Стадион: "Халифа Интернейшнл"

"Ливерпуль" - "Фламенго" 0:0 (основное время) 1:0 (овер-таймы)

Голы: Роберто Фирмино 99.

"Ливерпуль": Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 75) - Садио Мане, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 106), Мохамед Салах.

Запасные: Адриан, Эндрю Лонерган, Ки-Яна Хувер, Неко Уильямс, Сепп ван ден Берг, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Харви Эллиот, Дивок Ориги.

"Фламенго": Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон (Линкольн, 102) - Виллиан Арау, Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо, 77), Эвертон Рибейро (Диего, 82) - Бруно Энрике, Габриэл.

Запасные: Габриэл Батиста, Сезар, Луис Родолфо, Рене, Тулер, Родиней, Рейниер, Роберт Пирис, Диего, Орландо Беррио, Витиньо, Линкольн.

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Клубный чемпионат мира Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
skopa (Харьков)
21.12.2019 в 23:24
Всех болел Ливерпуля с победой! Тяжелый матч, так как непонятно, сколько еще нужно было убойных шансов, чтобы деревянный Фирмино наконец забил.Но основная заслуга в победном мяче бесспорно принадлежит Мане. Просто красавчик на поле и практически не ошибается..Игра получилась еще такой тяжелой, что противостояла команда и стилистически и технически очень подобная Барселоне,к тому же такая же гнилая и тягомотная..Хорошо, что хоть в составе не оказалось игрока калибра Месси, иначе все могло закончиться не так здорово..
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
21.12.2019 в 23:11
А где Барселона?
Ответить
0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
21.12.2019 в 22:52
Ліверпуль з перемогою. Та ніхто так довго не носив цю нашивку на футболці, як один клуб...
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
21.12.2019 в 22:37
Да, соглашусь с ниже отписавшимся, что матч не впечатлил. Слишком много сумбура в ливерпульцев в финале. Это, как по мне, и бьет на фактор зрелищности. Может давит цена поражения, может давит груз взятия трофея, но что то не то. Хотя есть 3 победы с 4 в финалах, и при невзрачной игре добываются кубки - на это грех жаловаться. Теперь нужен полный настрой на "boxing day", и уж там то нужно будет рвать жили... Лестер впереди...Погнали
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
21.12.2019 в 22:23
Ливерпулю поздравления. Но сам матч не впечатлил. Лучше бы я смотрел Ман. Сити - Лестер.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...