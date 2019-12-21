Ливерпуль обыграл в финале Фламенго и впервые в истории победил на клубном ЧМ

В решающем матче клубного чемпионата мира "Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" 1:0. Единственный и победный гол в матче забил форвард англичан Роберто Фирмино.

Игра в основное время проходила довольно ровно и спокойно. Команды нанесли по 11 ударов, но только по 2 в створ с каждой стороны. Также коллективы поделили владение мячом поровну. Самыми активными в составе "Ливерпуля" в основные 90 минут были Мохаммед Салах и Роберто Фирмино: бразилец встряхнул штангу номинальных гостей на 47-й минуте встречи, а египтянин несколько раз эффектно разрывал левый фланг "Фламенго". Но в основном команды немного осторожничали. В концовке второго тайма бразильский коллектив явно тянул время к экстратаймам, а "красные" так и не могли дожать и вскрыть оборону соперника.

Хотя возможность закончить матч в основное время у "Ливерпуля" все же была. На 91-й минуте Садио Мане выскочил один на один, но Рафинья сбил соперника практически на линии ворот. Арбитр встречи Аль-Джассим назначил пенальти и дал желтую карточку бразильскому защитнику. Но после просмотра видеоповтора судья отменил одиннадцатиметровый удар и "горчичник".

На удивление, на первый дополнительный тайм обе команды вышли с более активными намерениями. "Ливерпуль" буквально осадил ворота экс-голкипера "Валенсии" Диего Алвеса. За 6 минут англичане нанесли 8 ударов и смогли открыть счет в матче - Фирмино распечатал ворота "Фламенго" после передачи Садио Мане.

Дальше игра продолжалась буквально "без центра поля" - команды устроили фестиваль атакующей игры. "Фламенго" имел даже шансы сравнять счет и перевести встречу в серию пенальти, но во втором овертайме бразильцы подустали, сбились на длинные забросы и имели много брака в передачах.

В итоге, "Ливерпуль" увозит в Англию трофей клубного чемпиона мира. Это первый подобный титул в истории "красных".

На пути к финалу мерсисайдская команда обыграла мексиканский "Монтеррей" 2:1, победный гол тогда также забил Роберто Фирмино.

Клубный чемпионат мира ФИФА, Катар

Финал

Стадион: "Халифа Интернейшнл"

"Ливерпуль" - "Фламенго" 0:0 (основное время) 1:0 (овер-таймы)

Голы: Роберто Фирмино 99.

"Ливерпуль": Алиссон Бекер - Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк - Наби Кейта (Джеймс Милнер, 100), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (Адам Лаллана, 75) - Садио Мане, Роберто Фирмино (Дивок Ориги, 106), Мохамед Салах.

Запасные: Адриан, Эндрю Лонерган, Ки-Яна Хувер, Неко Уильямс, Сепп ван ден Берг, Жоржиньо Вейналдум, Шердан Шакири, Джеймс Милнер, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Харви Эллиот, Дивок Ориги.

"Фламенго": Диего Алвес - Родриго Кайо, Рафинья, Филипе Луис, Пабло Мари, Жерсон (Линкольн, 102) - Виллиан Арау, Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо, 77), Эвертон Рибейро (Диего, 82) - Бруно Энрике, Габриэл.

Запасные: Габриэл Батиста, Сезар, Луис Родолфо, Рене, Тулер, Родиней, Рейниер, Роберт Пирис, Диего, Орландо Беррио, Витиньо, Линкольн.

Арбитр: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар).