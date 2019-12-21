  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного ЧМ
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного ЧМ

Клубный ЧМ
(1 голосов)

В двух матчах египтянин отдал одну голевую передачу

Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного ЧМ
Новина українською

В финале клубного чемпионата мира "Ливерпуль" минимально в овер-таймах обыграл "Фламенго" 1:0.

ФИФА признала форварда "красных" Мохаммеда Салаха лучшим игроком турнира. Египтянин полностью отыграл полуфинал против "Монтеррея" и финал с "Фламенго". В этих матчах 27-летний Салах отметился одной голевой передачей.

Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного ЧМ - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Клубный чемпионат мира Фламенго (Рио-де-Жанейро)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...