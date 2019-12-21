Клубный ЧМ
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Мохамед Салах назван лучшим игроком клубного ЧМ
В двух матчах египтянин отдал одну голевую передачу
В финале клубного чемпионата мира "Ливерпуль" минимально в овер-таймах обыграл "Фламенго" 1:0.
ФИФА признала форварда "красных" Мохаммеда Салаха лучшим игроком турнира. Египтянин полностью отыграл полуфинал против "Монтеррея" и финал с "Фламенго". В этих матчах 27-летний Салах отметился одной голевой передачей.
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