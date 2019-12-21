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Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Видеообзор матча за 3-е место клубного ЧМ

Клубный ЧМ
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Мексиканский клуб добывает бронзу на клубном ЧМ

Видеообзор матча за 3-е место клубного ЧМ
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Вашему вниманию видеообзор матча за 3-е место "Монтеррей" - "Аль-Хиляль".

Клубный чемпионат мира ФИФА, Катар

Матч за 3-е место

"Монтеррей" - "Аль-Хиляль" 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Артуро Гонсалес 55, Максимильяно Меса 60 - Карлос Эдуардо 35, Бафетимби Гомис 66.

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В статье: Клубный чемпионат мира УАНЛ Тигрес (Монтеррей) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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