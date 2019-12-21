Клубный ЧМ
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Видеообзор матча за 3-е место клубного ЧМ
Мексиканский клуб добывает бронзу на клубном ЧМ
Вашему вниманию видеообзор матча за 3-е место "Монтеррей" - "Аль-Хиляль".
Клубный чемпионат мира ФИФА, Катар
Матч за 3-е место
"Монтеррей" - "Аль-Хиляль" 2:2 (4:3 по пенальти)
Голы: Артуро Гонсалес 55, Максимильяно Меса 60 - Карлос Эдуардо 35, Бафетимби Гомис 66.
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