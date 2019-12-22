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Как Ливерпуль выиграл клубный Чемпионат мира. Видео обзор матча

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео матча Ливерпуль - Фламенго

Как Ливерпуль выиграл клубный Чемпионат мира. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор финал клубного Чемпионата мира, в котором сошлись победитель Копа Либертадорес "Фламенго" и обладатель Кубка Чемпионов "Ливерпуль". Несмотря на только один забитый гол, зрители не скучали на трибунах. Команды создали достаточно моментов, однако безупречно действовали голкиперы. В конце концов, удар Фирмино уже в овертайме стал роковым для "Фламенго" и принес "Ливерпулю" первый в его истории титул клубного чемпиона мира.

Клубный чемпионат мира ФИФА. Финал
21 декабря. Катар. Стадион: "Халифа Интернейшнл"
"Ливерпуль" - "Фламенго" 1:0 (овер-тайм)
Гол: Роберто Фирмино 99

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В статье: Ливерпуль Роберто Фирмино Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
22.12.2019 в 11:32
Мане - красава!!!!!!!Ливер - супер!!!!!!
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