Как Ливерпуль выиграл клубный Чемпионат мира. Видео обзор матча

Вашему вниманию видеообзор финал клубного Чемпионата мира, в котором сошлись победитель Копа Либертадорес "Фламенго" и обладатель Кубка Чемпионов "Ливерпуль". Несмотря на только один забитый гол, зрители не скучали на трибунах. Команды создали достаточно моментов, однако безупречно действовали голкиперы. В конце концов, удар Фирмино уже в овертайме стал роковым для "Фламенго" и принес "Ливерпулю" первый в его истории титул клубного чемпиона мира.

Клубный чемпионат мира ФИФА. Финал

21 декабря. Катар. Стадион: "Халифа Интернейшнл"

"Ливерпуль" - "Фламенго" 1:0 (овер-тайм)

Гол: Роберто Фирмино 99