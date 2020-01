Тренер Монтеррея легко признался, что очень жестко оскорбил мать Клоппа во время ½ финала КЧМ

Главный тренер мексиканского "Монтеррея" Антонио Мохамед обматерил менеджера "Ливерпуля" Юргена Клоппа за эпизод в полуфинале клубного чемпионата мира 2019 года. На 76-й минуте матча Мохамед потребовал желтую карточку для игрока "красных" – немец его передразнил, Антонио чуть не подрался с Юргеном. Слова наставника приводит Goal.com.

"Монтеррей" встречался с "Ливерпулем" 18 декабря на КЧМ-2019 и уступил после гола Роберто Фирмино на 91-й минуте (1:2).

'He disrespected me... I felt he tried to trash me': Liverpool boss Jurgen Klopp slammed by Monterrey manager Mohamed after pair's furious touchline spat during FIFA Club World Cup semi-final. Jurgen Klopp became embroiled in a touchline spat with Antonio Mohamed pic.twitter.com/GEbbvyB84k