Официально: Клубный ЧМ-2021 перенесен

В связи с переносом Евро-2020 на лето следующего года, один из турниров FIFA перенесен. Сейчас об этом известно официально.

Клубный чемпионат мира-2021, который должен был состояться летом, перенесен на более поздний срок. Точная дата остается неизвестной. Отметим, что именно со следующего года турнир кардинально менялся - он теперь будет проводиться раз в 4 года и там будут участвовать 24 команды.

Помимо этого, остается неизвестной судьба Кубка Конфедераций, который также назначен на 2021-й год.