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Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Клубный ЧМ-2021 перенесен

Клубный ЧМ
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Место для Евро-2021 расчищено

Официально: Клубный ЧМ-2021 перенесен
UA-Футбол
Новина українською

В связи с переносом Евро-2020 на лето следующего года, один из турниров FIFA перенесен. Сейчас об этом известно официально.

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Клубный чемпионат мира-2021, который должен был состояться летом, перенесен на более поздний срок. Точная дата остается неизвестной. Отметим, что именно со следующего года турнир кардинально менялся - он теперь будет проводиться раз в 4 года и там будут участвовать 24 команды.

Помимо этого, остается неизвестной судьба Кубка Конфедераций, который также назначен на 2021-й год.

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В статье: Клубный ЧМ коронавирус
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