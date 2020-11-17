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Официально: Клубный чемпионат мира-2020 перенесен

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Известна и новая дата

Официально: Клубный чемпионат мира-2020 перенесен
UA-Футбол
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Руководство FIFA приняло решение перенести клубный чемпионат мира-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении сказано, что основной причиной такого решения стала вспышка COVID-19. Новая дата соревнования - 1-11 февраля 2021-го. До этого, планировалось, что турнир будет сыгран в декабре этого года.

Отметим, что сейчас известны два клуба, которые точно примут участие в КЧМ - "Бавария" и "Аль-Духайль". Всего в турнире играют семь коллективов.

Действующий обладатель трофея - английский "Ливерпуль".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Клубный ЧМ Аль-Духайль коронавирус
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
17.11.2020 в 18:59
вот таких переносов я вообще не понимаю. Ладно, полная отмена. Но перенос на 2-3 месяца , зачем и для чего?? )) корона что испарится ? )) весной вот тоже все переносили зачем-то, а сейчас футболисты ноют, что играют без остановки, зато 3 месяца весны лежали на диване. Турнир на начало февраля, недалеко там и начало плей офф ЛЧ для Ливера, ой Клопп снова будет недоволен, очень недоволен ))))
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