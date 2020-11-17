Официально: Клубный чемпионат мира-2020 перенесен

Руководство FIFA приняло решение перенести клубный чемпионат мира-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В сообщении сказано, что основной причиной такого решения стала вспышка COVID-19. Новая дата соревнования - 1-11 февраля 2021-го. До этого, планировалось, что турнир будет сыгран в декабре этого года.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council



????➡️ https://t.co/vRwOuWPJx0 pic.twitter.com/PRbS9USqEK — FIFA Media (@fifamedia) November 17, 2020

Отметим, что сейчас известны два клуба, которые точно примут участие в КЧМ - "Бавария" и "Аль-Духайль". Всего в турнире играют семь коллективов.

Действующий обладатель трофея - английский "Ливерпуль".