Официально: Клубный чемпионат мира-2020 перенесен

Руководство FIFA приняло решение перенести клубный чемпионат мира-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В сообщении сказано, что основной причиной такого решения стала вспышка COVID-19. Новая дата соревнования - 1-11 февраля 2021-го. До этого, планировалось, что турнир будет сыгран в декабре этого года.

Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council



????➡️ https://t.co/vRwOuWPJx0 pic.twitter.com/PRbS9USqEK