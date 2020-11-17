Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Клубный чемпионат мира-2020 перенесен
Известна и новая дата
Руководство FIFA приняло решение перенести клубный чемпионат мира-2020. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В сообщении сказано, что основной причиной такого решения стала вспышка COVID-19. Новая дата соревнования - 1-11 февраля 2021-го. До этого, планировалось, что турнир будет сыгран в декабре этого года.
Update on FIFA Club World Cup 2020 and women’s youth tournaments following decisions by the Bureau of the Council— FIFA Media (@fifamedia) November 17, 2020
????➡️ https://t.co/vRwOuWPJx0 pic.twitter.com/PRbS9USqEK
Отметим, что сейчас известны два клуба, которые точно примут участие в КЧМ - "Бавария" и "Аль-Духайль". Всего в турнире играют семь коллективов.
Действующий обладатель трофея - английский "Ливерпуль".
Популярное сейчас
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Blick: матч Швейцария – Украина сегодня не состоится
- Швейцария - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций
- ТК Футбол обвинил Динамо в несоблюдении медпротокола при транспортировке заболевших игроков
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО