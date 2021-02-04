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Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ

Клубный ЧМ
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В турнире примут участие шесть команд со всего мира

Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

17-й клубный Чемпионат мира FIFA должен был состояться в декабре прошлого года, но из-за пандемии был перенесен на февраль. Кроме того, этот турнир должен был быть последним, который проводился бы в “сокращенной” версии, состоящий исключительно из победителей континентальных первенств. FIFA хотел провести “расширенный” клубный ЧМ, состоящий из 24 команд, в 2021 году, но отказался от своих планов. Следующий турнир, который состоится через десять месяцев в Японии, будет разыгран в “старом” формате.

17-й клубный Чемпионат мира FIFA состоится не в полном виде. Представитель Океанской конфедерации “Окленд Сити” не прибыл на турнир из-за карантинных ограничений правительства Новой Зеландии. В результате катарский “Аль-Духаиль” автоматически вышел во второй раунд турнира, минуя первую стадию.

Помимо “Окленда”, никто от участия в Клубном чемпионате мира не отказывался. Как ни странно, он не лишен престижа для его участников. По словам генерального директора “Баварии” Карл-Хайнца Румменигге, осенью к нему приходили главный тренер Ханси Флик и ведущие игроки клуба с просьбой поддержать FIFA в проведении турнира. Футболистами “Баварии” движет жажда выиграть шесть турниров за календарный год – то, что ранее удалось только “Барселоне” в 2009 году.

“Бавария”, как победитель Лиги чемпионов-2020, отправится на клубный ЧМ позже всех, в пятницу, сразу после матча Бундеслиги с “Гертой”. Согласно формату турнира, представитель Европы начинает борьбу в нем с полуфинала.

Сегодня будет сыграно два матча второго раунда. Хозяин турнира, чемпион Катара “Аль-Духаиль” сыграет c чемпионом Азии египетским “Аль-Ахли” (19:30 по Киеву), а мексиканский “УАНЛ Тигрес” будет противостоять корейскому “Ульсан Хенде” (16:00).

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“Аль-Ахли” – самый опытный представитель турнира. Для гранда африканского футбола, который обыграл в всеегипетском финале Лиге чемпионов КАФ “Замалек”, это будет шестой клубный ЧМ.

“УАНЛ Тигрес”, победив “Лос Анджелес, выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ впервые в своей истории, и является одним из новичков турнира. “Ульсан Хенде”, обыгравший в финале азиатской ЛЧ иранский “Персеполис”, был на клубном ЧМ в 2012-м году.

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Проигравшие команды во втором раунде сыграют между собой матч за пятое место. Начиная с него начнет трансляцию турнира "UA: Перший". Он покажет все последующие поединки. Комментировать турнир будет Роберто Моралес.

Участник клубного ЧМ от Южной Америки определился менее недели назад. “Палмейрас” с Луисом Адриано драматически обыграл в финале Копа Либертадорес “Сантос”. “Палмейрас” также является дебютантом турнира.

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Команды из Южной Америки выигрывали клубный ЧМ четыре раза. Всегда это были только бразильские команды: дважды “Коринтианс”, “Сан-Паулу” и “Интернасьональ”. Остальные 12 розыгрышей турнира выиграли европейские команды. Один раз это сделала и “Бавария”, переиграв в финале 2013 года марокканскую “Раджа Касабланку”.

Клубный ЧМ будет разыгран на двух сорокатысячниках: “Ахмед бин Али” был построен в начале 2000-х, но затем был расширен на 20 тысяч мест к ЧМ-2022, а “Эдюкейшн стэдиум” был построен в июне прошлого года.

Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ - изображение 1

Полное расписание клубного Чемпионат мира FIFA-2020:

Второй раунд

Четверг, 4 февраля, 16:00 (по киевскому времени)

“УАНЛ Тигрес” (Мексика) – “Ульсан Хенде” (Южная Корея)

Четверг, 4 февраля, 19:30

“Аль-Духаиль” (Катар) – “Аль-Ахли” (Египет)

Матч за пятое место

Воскресенье, 7 февраля, 17:00

Полуфиналы

Воскресенье, 7 февраля, 20:00

“Палмейрас” (Бразилия) – “УАНЛ Тигрес”/ “Ульсан Хенде”

Понедельник, 8 февраля, 20:00

“Аль-Духаиль”/ “Аль-Ахли” – “Бавария” (Германия)

Матч за третье место

Четверг, 11 февраля, 17:00

Финал

Четверг, 11 февраля, 20:00

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В статье: Роберт Левандовский Луис Адриано Бавария (Мюнхен) Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира Палмейрас (Сан-Паулу)
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