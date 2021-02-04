35-летний Жиньяк дает результат. УАНЛ Тигрес вышли в полуфинал Клубного ЧМ

Стартовал Клубный Чемпионат мира 2021. В предварительном раунде встретились "УАНЛ Тигрес" и "Ульсан Хёндэ".

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Корейская команда смогла быстро открыть счет, но после в игру вступил французский форвард Андре-Пьер Жиньяк. 35-летний игрок еще до перерыва точно выстрелил дважды, принеся своей команде победу и выход в полуфинал. Там их ждет "Палмейрас".

“УАНЛ Тигрес” (Мексика) – “Ульсан Хенде” (Южная Корея) 2:1

Голы: Жиньяк 38, 45+5 (п) - Ким Ки-Хи 24