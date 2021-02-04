Клубный ЧМ
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Бавария узнала оппонента. Аль-Ахли вышел в полуфинал Клубного ЧМ
Остались четыре команды
Завершился второй предварительный раунд клубного чемпионата мира. Определились все участники полуфинала.
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Последнюю путевку забрал египетский "Аль-Ахли", который минимально обыграл "Аль-Духаиль". Единственный гол встречи был забит на 30-й минуте. Впереди команду Мосимане будет ждать "Бавария".
"Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли" 0:1
Гол: Эль Шахат 30
الأهلي يحجز مقعداََ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الدحيل القطر بهدف دون رد ????????— النادي الأهلي ???? (@AlAhly) February 4, 2021
???? #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/yNBqwGkcRv
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