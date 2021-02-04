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Бавария узнала оппонента. Аль-Ахли вышел в полуфинал Клубного ЧМ

Клубный ЧМ
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Остались четыре команды

Бавария узнала оппонента. Аль-Ахли вышел в полуфинал Клубного ЧМ
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Завершился второй предварительный раунд клубного чемпионата мира. Определились все участники полуфинала.

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Последнюю путевку забрал египетский "Аль-Ахли", который минимально обыграл "Аль-Духаиль". Единственный гол встречи был забит на 30-й минуте. Впереди команду Мосимане будет ждать "Бавария".

"Аль-Духаиль" - "Аль-Ахли" 0:1
Гол: Эль Шахат 30

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В статье: Клубный чемпионат мира Аль-Ахли (Джидда) Аль-Духайль
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