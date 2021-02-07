Клубный ЧМ
Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лехвия заняла 5-е место на клубном Чемпионате мира
Дальше матчи за призовые места
Сегодня, 7-го января прошел поединок за 5-е место на клубном Чемпионате мира 2021 - "Лехвия" из Катара победила южнокорейский "Ульсан" со счетом 3:1.
Матч за 5-е место клубного ЧМ
"Ульсан" - "Лехвия" 1:3
Голы: Гарам 62 - Жуниор 21, Мунтари 66, Абдулла 82
Первый полуфинал турнира между "Палмейрасом" и "Тигресом" пройдет сегодня, начало встречи - 22:00. Другой поединок в рамках 1/2 клубного ЧМ между мюнхенской "Баварией" и "Аль-Агли" состоится завтра, в 20:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
- СМИ: Динамо в последний момент перехватило у ЦСКА хавбека сборной Норвегии U-21
- Бавария - первая, Шальке - последний. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Бавария узнала оппонента. Аль-Ахли вышел в полуфинал Клубного ЧМ
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...