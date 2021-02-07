Лехвия заняла 5-е место на клубном Чемпионате мира

Сегодня, 7-го января прошел поединок за 5-е место на клубном Чемпионате мира 2021 - "Лехвия" из Катара победила южнокорейский "Ульсан" со счетом 3:1.

Матч за 5-е место клубного ЧМ

"Ульсан" - "Лехвия" 1:3

Голы: Гарам 62 - Жуниор 21, Мунтари 66, Абдулла 82

Первый полуфинал турнира между "Палмейрасом" и "Тигресом" пройдет сегодня, начало встречи - 22:00. Другой поединок в рамках 1/2 клубного ЧМ между мюнхенской "Баварией" и "Аль-Агли" состоится завтра, в 20:00.