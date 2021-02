КЧМ как дебют: впервые женщина работала главным судьей на матче мужских команд под эгидой ФИФА

Эдина Алвес Батиста стал первой женщиной-арбитром, которая поработала главным судьей на турнире с участием мужских команд под эгидой ФИФА. Бразильянка обслуживала матч клубного чемпионата мира в Катаре "Ульсан Хендай" – "Аль-Духайль" (1:3).

Ее ассистентками были соотечественница Неуза Бак и Мариана Де Алмейда из Аргентины.

⚽️ History made at the #ClubWC ♀️



???????? Brazilian referee Edina Alves Batista, supported by assistants Neuza Back and Mariana De Almeida, has become the first woman to take charge of a match at a senior men's FIFA tournament ???? pic.twitter.com/RtpvT1PHNn