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Флик: Даже с учетом выдающейся истории Баварии, шестой трофей в сезоне будет невероятным успехом

Клубный ЧМ
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Флик: Даже с учетом выдающейся истории Баварии, шестой трофей в сезоне будет невероятным успехом
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Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход своей команды в финал Клубного чемпионата мира после вчерашней победы над "Аль-Ахли" (2:0). Цитирует наставника пресс-служба клуба.

"Мы соответствовали статусу фаворита и заслуженно вышли в финал. В первом тайме мы уверенно задавали тон матча и должны были забивать на один-два мяча больше. Во втором тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в игру. Затем мы опять доминировали. Команда была сосредоточена, я доволен".

"Я уже посмотрел другой полуфинал. "Тигрес" – атлеты, они заслуженно вышли в финал. Завтра мы начнем готовиться к решающему поединку. Конечно, мы хотим взять трофей. Если у нас получится, то команда завершит выдающийся сезон шестым титулом. Даже с учетом выдающейся истории "Баварии", потенциальный выигрыш для клуба будет невероятным успехом".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Клубный ЧМ Клубный чемпионат мира Тигрес Аль-Ахли (Джидда) Ханси Флик
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Источник:
Bayern

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