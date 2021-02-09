Флик: Даже с учетом выдающейся истории Баварии, шестой трофей в сезоне будет невероятным успехом

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал выход своей команды в финал Клубного чемпионата мира после вчерашней победы над "Аль-Ахли" (2:0). Цитирует наставника пресс-служба клуба.

"Мы соответствовали статусу фаворита и заслуженно вышли в финал. В первом тайме мы уверенно задавали тон матча и должны были забивать на один-два мяча больше. Во втором тайме нам потребовалось какое-то время, чтобы вернуться в игру. Затем мы опять доминировали. Команда была сосредоточена, я доволен".