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Луис Адриано без медали. Аль-Ахли - бронзовый призер клубного ЧМ

Клубный ЧМ
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Матч без голов и с серией пенальти

Луис Адриано без медали. Аль-Ахли - бронзовый призер клубного ЧМ

Фото - Аль Ахли

UA-Футбол
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Матч за третье место на клубном чемпионате мира был сыгран. За бронзовые награды боролись "Аль-Ахли" и "Палмейрас".

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Основное время матча за медали закончилось без голов, а победитель был решен в серии пенальти. Команды забивали мало, с десяти попыток промазав ровно пять. Более точными были игроки "Аль-Ахли", которые и выиграли игру. Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано не забил с точки.

В финале турнира сегодня сыграют "Бавария" и "Тигрес".

"Аль-Ахли" - "Палмейрас" 0:0 (пен. 3:2)

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В статье: Луис Адриано Клубный ЧМ Палмейрас (Сан-Паулу) Аль-Ахли (Джидда)
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