Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Адриано без медали. Аль-Ахли - бронзовый призер клубного ЧМ
Матч без голов и с серией пенальти
Фото - Аль Ахли
Матч за третье место на клубном чемпионате мира был сыгран. За бронзовые награды боролись "Аль-Ахли" и "Палмейрас".
Основное время матча за медали закончилось без голов, а победитель был решен в серии пенальти. Команды забивали мало, с десяти попыток промазав ровно пять. Более точными были игроки "Аль-Ахли", которые и выиграли игру. Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано не забил с точки.
В финале турнира сегодня сыграют "Бавария" и "Тигрес".
"Аль-Ахли" - "Палмейрас" 0:0 (пен. 3:2)
????|????| يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات ...الأهلي يواصل كتابة التاريخ ويتوج بالميدالية البرونزية ????الثانية في تاريخه بمونديال الأندية بعد تغلبه على بالميراس بركلات الترجيح من نقطة الجزاء???????? pic.twitter.com/I4tgiLh2ct— النادي الأهلي ???? (@AlAhly) February 11, 2021
Популярное сейчас
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Замерз? Как Анчелотти с чаем в руках и абсолютно без эмоций "праздновал" победный гол Бернарда
- Невероятный проход через все поле и привет от бывшего. ВИДЕО как Барса проиграла в Кубке
- Персональное Эльдорадо: как Жиньяк и Мексика нашли друг друга
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО