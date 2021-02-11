Луис Адриано без медали. Аль-Ахли - бронзовый призер клубного ЧМ

Матч за третье место на клубном чемпионате мира был сыгран. За бронзовые награды боролись "Аль-Ахли" и "Палмейрас".

Основное время матча за медали закончилось без голов, а победитель был решен в серии пенальти. Команды забивали мало, с десяти попыток промазав ровно пять. Более точными были игроки "Аль-Ахли", которые и выиграли игру. Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано не забил с точки.

В финале турнира сегодня сыграют "Бавария" и "Тигрес".

"Аль-Ахли" - "Палмейрас" 0:0 (пен. 3:2)