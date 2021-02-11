Бавария - УАНЛ Тигрес 1:0. Чемпионы Европы = Чемпионы мира

“Бавария” без больших приключений переиграла в финале Клубного чемпионата мира мексиканский “Тигрес УАНЛ” и повторила достижение “Барселоны”, которая в 2009 году выиграла шесть трофеев. Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Германии, а теперь и клубный Чемпионат мира. Ранее “Бавария” уже поднимала над головой этот трофей в 2013-м году.

На что рассчитывал “Тигрес”, сказать сложно. Мексиканский клуб за весь матч не провел ни одной содержательной атаки, а лучший бомбардир турнира Андре-Пьер Жиньяк запомнился только своими грубыми фолами в атаке.

Игру “Баварии” также не назовешь искрометной. Мюнхенцы знали, что рано или поздно мяч окажется в воротах Гусмана, поэтому события не форсировали. Точно никуда не спешил и “Тигрес”. Дуэньяс получил желтую карточку за задержку времени еще в первом тайме.

“Баварии” удалось забить один гол до перерыва. Киммих прекрасно пробил издали, но уругвайский рефери принял спорное решение отменить гол из-за офсайда Левандовского. Роберт не коснулся мяч, но немного дезориентировал вратаря “Тигреса” Гузмана. Вряд ли аргентинский кипер смог бы отбить этот удар и без Левандовского, но рефери в этом эпизоде стал на сторону мексиканцев.

Должен был забивать в первом тайме и Сане, но его удар приняла на себя крестовина.

Мюллер, Горетцка и Боатенг по разным причинам не смогли сыграть в финале, но и без них преимущество “Баварии” было неоспоримым.

Гол был вопросом времени. И снова не обошлось без Левандовского и Киммиха.

В этот раз Киммих выполнил навес в штрафную, Роберт поборолся в воздухе с Гусманом, а Павар добил мяч в пустые ворота. Сначала боковой арбитр показал офсайд, но как показал видеоповтор, Левандовский не был вне игры. Коснулся ли мяч его руки? Это другой вопрос. Как бы там не было гол засчитали – 1:0.

Ханси Флик настолько было уверен в победе своей команды, что к 73-й минуте снял с поля основную атакующую четверку. И все равно “Бавария” должна была забивать еще. Удар Толиссо – штанга, хорошие моменты упустили Киммих, Дуглас Коста, Шупо-Мотинг. В другом моменте “Тигрес” едва не забил гол в свои ворота.

1:0 – “Бавария” возвращается к будням. В понедельник матч с “Арминией” в Бундеслиге. Времени на празднования нет.

фото – twitter UEFA.com DE

Клубный чемпионат мира FIFA, финал. Эр-Райян, “Эдюкейшн стэдиум”

“Бавария” Мюнхен, Германия – “УАНЛ Тигрес” Монтеррей, Мексика 1:0

Гол: Павар 59

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Алаба – Сане (Мусиала 73), Гнабри (Толиссо 64), Коман (Дуглас Коста 73) – Левандовский (Шупо-Мотинг 73)

“УАНЛ”: Гусман – Дуэньяс, Сальседо, Рейес, Родригес (Хулиан Киньонес 80) – Луис Киньонес, Кариока, Писарро, Акино – Жиньяк, Гонсалес

Предупреждения: Дуэньяс 42, Родригес 69, Кариока 90