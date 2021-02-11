  1. UA-Футбол ⚽
  2. Клубный ЧМ
  3. Очередная награда Роберта. Левандовский признан лучшим футболистом КЧМ
В тренде
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

Клубный ЧМ - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередная награда Роберта. Левандовский признан лучшим футболистом КЧМ

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Вряд ли кто-то удивлен

Очередная награда Роберта. Левандовский признан лучшим футболистом КЧМ

Фото - UEFA Champions League

UA-Футбол
Новина українською

Завершился клубный чемпионат мира, который без особых проблем смогла выиграть "Бавария". Самое время подводить итоги соревнования.

Читайте такжеЛевандовский достиг отметки в 500 голов за карьеру

Польский нападающий Роберт Левандовский был признан лучшим футболистом турнира, на его счету два гола. Второе места - Андре Жиньяк, который отличился трижды. Третий - Йозуа Киммих.

Очередная награда Роберта. Левандовский признан лучшим футболистом КЧМ - изображение 1

Отметим, что Жиньяк - лучший бомбардир всего турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...