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Очередная награда Роберта. Левандовский признан лучшим футболистом КЧМ
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Фото - UEFA Champions League
Завершился клубный чемпионат мира, который без особых проблем смогла выиграть "Бавария". Самое время подводить итоги соревнования.
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Польский нападающий Роберт Левандовский был признан лучшим футболистом турнира, на его счету два гола. Второе места - Андре Жиньяк, который отличился трижды. Третий - Йозуа Киммих.
Отметим, что Жиньяк - лучший бомбардир всего турнира.
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