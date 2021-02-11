Очередная награда Роберта. Левандовский признан лучшим футболистом КЧМ

Завершился клубный чемпионат мира, который без особых проблем смогла выиграть "Бавария". Самое время подводить итоги соревнования.

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Польский нападающий Роберт Левандовский был признан лучшим футболистом турнира, на его счету два гола. Второе места - Андре Жиньяк, который отличился трижды. Третий - Йозуа Киммих.

Отметим, что Жиньяк - лучший бомбардир всего турнира.