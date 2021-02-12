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Планета у ног. Как Бавария повторила достижение Барсы, взяв шесть трофеев за сезон. ВИДЕО финала КЧМ

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Бавария - Тигрес ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 11.02.2021 ⋇ КЧМ на UA-Футбол

Планета у ног. Как Бавария повторила достижение Барсы, взяв шесть трофеев за сезон. ВИДЕО финала КЧМ

FIFA | FC Bayern

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Они это сделали. После побед в Суперкубке Германии, Кубке Германии, Бундеслиге, Суперкубке УЕФА и Лиге чемпионов, "Бавария" стала лучшей еще и на клубном чемпионате мира. Формально это шестой трофей за сезон, несмотря на то, что турнир из-за пандемии произошел не в 2020-м, а в 2021-м году. И это повторение достижения "Барсы", которая в 2009-м году также выиграла все, что только можно.

В финальном поединке КЧМ "Бавария" одолела мексиканский "Тигрес" 1:0. Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка.

Клубный чемпионат мира FIFA, финал. Эр-Райян, “Эдюкейшн стэдиум”
“Бавария” Мюнхен, Германия – “УАНЛ Тигрес” Монтеррей, Мексика 1:0
Гол: Павар 59

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В статье: Бавария (Мюнхен) Клубный ЧМ УАНЛ Тигрес (Мексика)
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