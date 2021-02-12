Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей

Вчера, 11 февраля, мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" в решающем поединке за звание клубного чемпиона мира (0:1). Экс-тренер немцев и менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех своей бывшей команды:

"Всем привет! Я поздравляю всех членов семьи "Баварии" с этим невероятным успехом, особенно Ханси Флика и его подопечных. Быть клубным чемпионом мира, выиграть 6 из 6 трофеев. Мы очень гордимся, я очень горжусь".

"Правда, я бы хотел напомнить Ханси, что его команда стала второй по счету, которой удалось выиграть 6 кубков. Ранее это удалось "Барселоне". Я могу позвонить Месси и компании – мы можем сыграть за 7-й трофей".

Отметим, что "Бавария" во 2-й раз выиграла клубный ЧМ – только "Барселона" (3) и "Реал" (4) брали данную чашку чаще. При Флике команда проиграла только 5 матчей.