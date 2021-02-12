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Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей
Пеп активно использует сарказм
Goal
Вчера, 11 февраля, мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" в решающем поединке за звание клубного чемпиона мира (0:1). Экс-тренер немцев и менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех своей бывшей команды:
"Всем привет! Я поздравляю всех членов семьи "Баварии" с этим невероятным успехом, особенно Ханси Флика и его подопечных. Быть клубным чемпионом мира, выиграть 6 из 6 трофеев. Мы очень гордимся, я очень горжусь".
"Правда, я бы хотел напомнить Ханси, что его команда стала второй по счету, которой удалось выиграть 6 кубков. Ранее это удалось "Барселоне". Я могу позвонить Месси и компании – мы можем сыграть за 7-й трофей".
#MiaSanMia ❤️ @PepTeam pic.twitter.com/Qd071AqQTb— ???????????? FC Bayern ???????????? (@FCBayern) February 11, 2021
Отметим, что "Бавария" во 2-й раз выиграла клубный ЧМ – только "Барселона" (3) и "Реал" (4) брали данную чашку чаще. При Флике команда проиграла только 5 матчей.
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