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Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей

Клубный ЧМ
(1 голосов)

Пеп активно использует сарказм

Гвардиола: Я могу позвонить Месси и компании, чтобы сыграть с Баварией за 7-й трофей

Goal

Новина українською

Вчера, 11 февраля, мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" в решающем поединке за звание клубного чемпиона мира (0:1). Экс-тренер немцев и менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал успех своей бывшей команды:

"Всем привет! Я поздравляю всех членов семьи "Баварии" с этим невероятным успехом, особенно Ханси Флика и его подопечных. Быть клубным чемпионом мира, выиграть 6 из 6 трофеев. Мы очень гордимся, я очень горжусь".

"Правда, я бы хотел напомнить Ханси, что его команда стала второй по счету, которой удалось выиграть 6 кубков. Ранее это удалось "Барселоне". Я могу позвонить Месси и компании – мы можем сыграть за 7-й трофей".

Отметим, что "Бавария" во 2-й раз выиграла клубный ЧМ – только "Барселона" (3) и "Реал" (4) брали данную чашку чаще. При Флике команда проиграла только 5 матчей.

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В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Барселона Клубный ЧМ
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Комментарии (7)
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ts0y (Чернигов)
12.02.2021 в 09:44
Весной 20-го уже сыграли))
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+2
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.02.2021 в 09:58
Весной 20 не играли.
Ответить
0
-12
Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 10:49
Пусть, не весно, а летом. 2:8. У вас, неуважаемый барсюк, короткая память
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2021 в 10:55
14 августа 2020 г. - это весна?
+1
-10
Algrab (Костопiль)
12.02.2021 в 11:56
Баварія: можемо повторити 2-8
+8
0
ts0y (Чернигов)
12.02.2021 в 12:02
это в корне меняет дело, ну у Пепа в ближайшее время скорее всего будет шанс сыграть с этой баварией)
0
0
avatar
REAL IMPORTA pa'mi (Madrid)
12.02.2021 в 12:13
Algrab (Костопiль) 12.02.2021 в 11:56
+6
0


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